Арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену

Зеленский арестовал Коломойского по просьбе США

Tекст: Дарья Волкова

В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

В экспертной среде мнения относительно дальнейшей судьбы Коломойского разнятся. «Ирония судьбы в том, что именно Коломойскому принадлежала идея сделать Владимира Зеленского политической фигурой. Именно его медиаимперия стала трамплином для старта президентской кампании нынешнего главы Украины», – вспоминает политолог Евгений Минченко.

А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

Эксперты также напоминают, что с Москвой у Коломойского тоже были крайне сложные отношения – в России он заочно арестован. При этом еще в 2014 году президент РФ Владимир Путин назвал на тот момент губернатора Днепропетровской области Коломойского – «уникальным проходимцем», который «кинул» российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале связал задержание олигарха со стартом кампании по перевыборам Зеленского. Он отмечает, что тем самым демонстрируется обещанная пять лет назад борьба с олигархами. По мнению политолога, Коломойского раньше не трогали, поскольку «держали в качестве подходящей консервы под выборы».

«США имеют большой зуб на Коломойского. Здесь можно вспомнить то, что значительная часть кредитов, выделяемых Украине в 2014-2015 годах по линии МВФ, просто разворовывалась олигархом. Уже тогда начали предприниматься попытки отстранить его от больших финансовых потоков», – считает руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Но Коломойский считал, что он умнее всех. Поэтому решил поиграть в геополитику и попытаться повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов. Он начал контактировать экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, искать компромат на семью Байденов. Конечно, после того как Джо Байден стал президентом, песенка олигарха была спета. На протяжении последних лет он не мог выехать даже в Израиль и вынуждено проживал на Украине», – отметила она.

«Одним из главных политических проектов Коломойского стало проведение в президенты комика Владимира Зеленского. Тем самым он, по сути, продемонстрировал свое всесилие в масштабах украинской политики. Но олигарх не был готов к тому, что его креатура выйдет из-под контроля и окажется подвластной в первую очередь США. Теперь же он сполна ответит перед Вашингтоном за все свои проделки. Вполне возможно, что его действительно экстрадируют в Соединенные Штаты», – полагает собеседница.

«Если бы Коломойский не финансировал запрещенные в России украинские нацбатальоны, не был бы инициатором и спонсором чудовищных событий в Одессе, Мариуполе, Харькове, Днепропетровске, то, наверное, он мог бы рассчитывать на убежище в России. Но после всего этого совершенно очевидно, что путь в Россию ему отрезан», – уверена Шеслер.

«Что касается поддержки Коломойского внутри Украины, то в Верховной раде есть группа депутатов, ориентированных на этого олигарха. Но они сейчас также подвергаются давлению со стороны США или же попадают под санкции как якобы пророссийские деятели. У депутатов Коломойского тоже нет шансов на приют в России», – считает политолог.

«Это задержание – урок не только для украинских, а вообще для всех олигархов на территории СНГ.

Соединенные Штаты рассматривают их как кошельки, которым запрещено открывать рот на американского гегемона. Например, Петр Порошенко и Ринат Ахметов это прекрасно понимают. В отличие от Коломойского, у них нет такой мании величия, они умеют договариваться и подстраиваться», – добавила она.

«У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

«Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

«С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно.

Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

«Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.