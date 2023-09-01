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    Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    1 сентября 2023, 14:40 Мнение

    Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев

    киевский политолог

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    Решение офиса Владимира Зеленского проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе продолжает будоражить граждан Украины как внутри страны, так и за ее пределами. Почему эта мера задевает первых, понятно – риск погибнуть где-то под Работино во имя «порядка, основанного на правилах», или во имя победы Джо Байдена на выборах, или за «Рідну неньку Україну» – так себе занятие даже для самой одиозной публики.

    По этой причине многие украинцы действительно коррумпировали сотрудников военкоматов – и те им ответили взаимностью. В итоге выигрывали все: граждане дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. 

    Но в эту идиллию решил вмешаться Зеленский, которому остро не хватает живой силы на фронте. Теперь он, используя всю мощь репрессивного аппарата, собирается нарушить договоренности третьих лиц, которые заключили нехитрую, но эффективную сделку: сохранение жизни и здоровья в обмен на энную сумму гривен, долларов или евро.

    Иными словами, люди инвестировали деньги в собственную безопасность, получив некие гарантии со стороны военкомов. В чем-то эта схема похожа на ту, где сам Зеленский клянчит гарантии безопасности со стороны США и других стран G7 в обмен на готовность расширять украинские кладбища, воюя с Россией. Только масштаб иной, локальный.

    Что характерно, эти действия совершает человек из мема про «Велике крадівництво» (сперва было «Велике будівництво», то есть «Большое строительство», а потом стало «Большое воровство»), который пилит вместе со своим окружением все и вся, возглавляя рассадник коррупции, и находится под патронатом еще большего коррупционера из Белого дома. И главное – это делает человек, которого избрали как «президента мира», но он отказался обеспечить безопасность всей страны путем реализации Минских соглашений, вынудив граждан решать эту задачу своими силами.

    Так вот, среди украинцев есть и вторая категория «инвесторов», которая также оказалась в зоне риска – это лица, покинувшие страну по липовым документам. Как заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Украина может обратиться к другим государствам для экстрадиции этих военнообязанных.

    Щирый украинец из Сочи и Гагры, чья семья бежала от грузино-абхазской войны в начале 90-х на Украину, теперь рассуждает так: у нас, мол, усилилось направление международно-правовой помощи, поэтому в любой стране, кроме России, «наши правоохранители могут сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их на Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность».

    Пока сложно сказать, как на подобные запросы отреагирует условная Германия или Польша. Но если Вашингтон решит содействовать офису Зеленского в этом вопросе, то чиновники в Берлине и Варшаве и глазом не моргнут, подорвав доверие к себе со стороны украинцев. Ровно поэтому они и встревожены.

    Что можно посоветовать инвесторам, а также тем, у кого средств на подобного рода инвестиции нет и не предвидится? Первое – старайтесь перебраться в Россию. Не хотите? Зря, но это ваше право. Тогда перебирайтесь хотя бы в те страны, которые сохраняют подлинный суверенитет и могут гарантировать вам безопасность. Ну а если вам не очень повезло, и вблизи вас расположены российские мины – что ж, берите рацию, настраивайте ее на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу». Русские помогут вам даже в этом случае.

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