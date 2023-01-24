Запад устал от украинского воровства

На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играет Лондон и Вашингтон, и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского?

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света». Владимир Зеленский уже освободил советника от должности.

Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Как ожидается, в ближайшее время в отставку могут уйти также главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.

Заявление об увольнении также написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Суть скандала заключалась в том, что он отправился праздновать Новый год на машине крупного бизнесмен Григория Козловского.

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, также решил уйти в отставку. Свое решение он аргументировал желанием не создавать угрозы для стабильного обеспечения вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой питания.

Напомним, ранее в украинских СМИ появились публикации о разворовывании бюджета ведомства именно на снабжении тыловых частей провизией. Примечательно, что министерство обороны Украины сообщения о закупках продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам назвала не соответствуют действительности. Однако внутреннюю проверку все же решили провести.

Параллельно о намерении уйти в отставку заявили сразу два замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Так, Иван Лукеря на своих страницах в социальных сетях написал, что решение принял еще в начале года и юридическое оформление именно на этой неделе якобы является совпадением.

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При этом, как напоминает украинский Telegram-канал «Политика страны» , происходит это на фоне коррупционного скандала с коллегой Лукери Василием Лозинским. Тот был задержан детективами НАБУ при получении взятки в 400 тысяч долларов. После задержания Лозинского оперативно уволили с должности. В свою очередь Вячеслав Негода, также заявивший об уходе, объясняться не стал, указав, что сейчас «не время и не место делать отчеты».

Кроме того, кабмин согласование увольнение сразу нескольких глав регионов: Валентина Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (подконтрольная ВСУ часть Запорожья), Дмитрия Живицкого (Сумщина), Ярослава Янушевича (подконтрольная ВСУ часть Херсонщины), и Алексея Кулебы – главы Киевщины, который может заменить Тимошенко в офисе президента.

О готовящихся кадровых перестановках в воскресенье сообщило издание «Страна». Такой вывод СМИ сделало на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.

При этом формально серию громких отставок открыл бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

17 января он сложил с себя полномочия после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Кроме того, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.

На этом фоне в Кремле ранее говорили о том, что украинская коррупция раздражает Запад. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все больше звучат пока еще робкие трезвые голоса по поводу эффективностью расходования этих баснословных сумм на Украину. Эксперты же уверены, что за массовыми кадровыми перестановками стоят США, которые владеют полной информацией о всех «схематозах» на Украине. При этом время «подергать за ниточки» выбрано неслучайно.

«Белому дому необходимо полное переформатирование власти в стране. Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.

В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД). «Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает.

Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас»,

– иронично замечает Мирошник. «Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.

«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.

Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев. «Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.

«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».

«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.

«Чудовищная коррупция всегда была неотъемлемой частью украинской власти. И приток западного капитала на фоне спецоперации лишь подстегнул местных политиков к казнокрадству», – считает политолог Лариса Шеслер.

«Американцы создали крайне благоприятную для себя ситуацию, когда каждое должностное лицо Украины завязано на серых схемах. Менять неугодных людей можно по щелчку пальцев – даже повод искать не нужно. Вашингтон пользуется этим инструментом, чтобы выявлять наиболее лояльных политиков», – акцентировала эксперт.

«При этом не думаю, что перестановки как-то связаны с военными неудачами Украины. ВСУ, по мнению США, делают все возможное. Вероятно, они просто хотят показать, кто в доме хозяин. Это демонстрация, что в любой момент с насиженного поста может полететь даже самый статусный политик», – добавила Шеслер.

«Присутствует и цель удешевления и упрощения системы управления Украиной. Если кто-то начинает «хватать не по чину», то США быстро меняют его на более скромного новичка. Также мы видим, как агенты британских спецслужб уступают место американским», – отметила собеседница.

«Так, например, Андрей Ермак фактически подконтролен Лондону. И Вашингтон заинтересован в его ослаблении. У политика все еще слишком много власти – его резкое устранение в настоящий момент невозможно. Однако кадровые замены в МВД и прокуратуре могут существенно изменить вертикаль власти в Киеве. В этом случае его можно будет убрать без особых потерь. И Зеленскому придется с этим согласиться», – заключила Шеслер.

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