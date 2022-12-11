«Укроборонпром» продолжает жить воровством и фантазиями

Украинский госконцерн «Укроборонпром» объявил о планах по совместному производству современных тяжелых вооружений и беспилотников со странами НАТО. О какой именно технике и о каких государствах альянса может идти речь? Насколько вообще можно доверять заявлениям концерна, главная заслуга которого – это проматывание советского наследства?

В начале декабря пресс-служба «Укроборонпрома», объединяющего комплекс оборонно-промышленных предприятий Украины, выступила с очередным громким заявлением: «Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. «Укроборонпром» совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса».

Достоверная информация о том, какие же «минимум шесть» стран НАТО будут активно интегрировать в себя украинский госконцерн, отсутствует. Различные источники называют в числе возможных партнеров «Укроборонпрома» Данию, Польшу, Францию и Чехию. Но тот факт, что в списке источников фигурирует советник главы МВД и профессиональный дезинформатор Антон Геращенко, заставляет в такой информации усомниться.

Видимо, для того чтобы не запутаться в показаниях в будущем, «Укроборонпром» поспешил добавить к своему заявлению пояснение о том, что «заключенные соглашения не предусматривают разглашения каких-либо данных». После этого фантазия украинских журналистов разыгралась окончательно. СМИ заполонили мнения о том, что госконцерн будет вместе с зарубежными партнерами создавать оборонные предприятия и линии замкнутого цикла для производства боеприпасов, изобретать и внедрять в ВСУ новые воздушные беспилотные и морские системы, разрабатывать и испытывать бронетехнику, комплексы РСЗО (ракетные системы залпового огня), системы киберзащиты и новейшие высокотехнологичные образцы вооружений.

Подобные фантазии рассчитаны, прежде всего, на экспорт в ЕС, налогоплательщиков которого используют в качестве дойной коровы в прокси-войне с Россией на украинском полигоне. Даже для внутреннего украинского рынка эти басни неприменимы: всем слишком хорошо известна история «Укроборонпрома», сопровождаемая шлейфом коррупционных скандалов, провальных проектов и «маниловских» идей.

Громкие заявления прежнего и нынешнего руководства концерна о том, что в самое ближайшее время Украина войдет в число мировых лидеров по производству и экспорту оружия, а работы по созданию новинок уже ведутся, на практике подразумевали только одно – «нужны деньги».

На словах номенклатура варьировалась от высокоточных наступательных средств огневого поражения до самых разнообразных наработок оборонительного плана, включая средства РЭБ, кибервойны и беспилотных летательных аппаратов. В действительности все обстояло и обстоит иначе.

Приложив огромные усилия и потратив значительные средства при непосредственном участии специалистов из НАТО, Украина только в последнее время смогла наладить выпуск боеприпасов калибра 120, 122 и 152 мм по технологиям и стандартам альянса. Различные боевые модули, предназначенные для модернизации бронетранспортеров и БМП (такие как «Ингул»), либо представляют собой красивые визуальные доработки прежних советских и российских технологий, либо производились в незначительных количествах вплоть до одиноких выставочных экземпляров.

То же самое касалось работ по созданию ряда моделей БПЛА, разговоры о которых руководство концерна вело с 2014 года. Последняя информация о том, что опытные образцы очередной беспилотной новинки прошли очередные «успешные испытания», датируются началом декабря и базируются на заявлениях пресс-секретаря госконцерна. Более детальная информация о тактико-технических характеристиках БПЛА основывается преимущественно на туманных упоминаниях в европейской прессе, традиционно превозносящей любые действия ВСУ и разработки украинского ВПК как «сенсационные» и «триумфальные».

Кажется, что этой линии иностранные журналисты продолжат придерживаться, даже если «Укроборонпрому» придется перейти на производство камнеметательных машин по архивным чертежам.

Одним из последних «прорывов» руководства «Укроборонпрома» стала история со сборкой американских многоцелевых вертолетов UH-1 «Ирокез» от Bell Helicopter Textron. Это одна из наиболее распространенных в мире боевых машин, применявшаяся еще в дни американской агрессии во Вьетнаме. Февральские заявления главы концерна Юрия Гусева о том, что первый собранный украинскими умельцами вертолет будет выпущен с производства на Одесском авиационном заводе уже в нынешнем году, быстро превратились в сумбурные объяснения, что комплекты для сборки не были вовремя завезены на Украину из-за таможенных проволочек.

В дальнейшем выяснилось, что официальный производитель вертолетов Bell Textron никогда не выдавал «Укроборонпрому» разрешения на производство «Ирокеза». На каком основании украинский госконцерн вел переговоры с неизвестными посредниками, какие средства на это были затрачены, кто в итоге будет нести ответственность за очередную коррупционную схему – все это нужно уточнять в офисе Генерального прокурора Украины, но он больше озабочен поиском «пособников РФ».

Модификации моделей некогда знаменитого на весь мир конструкторского бюро Антонова, который является частью «Укроборонпрома», тоже имели печальную судьбу. Переработки прежних советских достижений (такие, как АН-148 и АН-158) можно пересчитать по пальцам, а плоды самостоятельных трудов украинских конструкторов (такие как АН-178 и различные модификации АН-132) приходилось постоянно переделывать с вливанием дополнительных средств. В итоге их производство было свернуто и модели данного типа были официально исключены из государственного реестра гражданских воздушных судов в феврале 2021 года.

Но судьба, пожалуй, самой известной в мире разработки КБ Антонова – АН-225 «Мрия» – стала и самым грустным примером того, как украинские специалисты распорядились доставшимся им советским наследством. На момент начала специальной военной операции ВС РФ единственный сохранившийся экземпляр самого большого в мире транспортно-грузового самолета находился в состоянии очередного ремонта на площадке аэродрома Гостомель в Бучанском районе Киевской области. Как доказывают многочисленные видеосвидетельства, в ходе боев за аэропорт легенда отечественного авиапрома была уничтожена в результате целенаправленного огневого поражения силами ВСУ, наверняка знавшими, что именно стоит на ремонте в соответствующем ангаре.

Несмотря на это, а также на тот факт, что соответствующие предупреждения и разрешения на вылет «Мрии» в безопасную зону были даны Министерством обороны РФ, дальнейшая судьба самолета была проигнорирована с единственной целью – сделать очередное заявление о том, что «Мечта» (так звучит название авиагиганта в переводе) была уничтожена Российской армией.

Все предшествовавшие годы легенда советского авиапрома эксплуатировалась ее новыми хозяевами преимущественно с целью демонстрации успехов несуществующей авиапромышленности независимой Украины. Редкие коммерческие полеты «Мрии» не были (да и не могли стать) экономически оправданными. Транспортировка ею ограниченных партий различных товаров, вплоть до продуктов и предметов бытовой техники для сетей розничной торговли, по целесообразности сравнимы с сельхозработами на люксовом автомобиле Bugatti.

Советский проект, созданный с невероятным напряжением сил и участием конструкторских и производственных мощностей разных республик СССР, предназначался для дальнейшего развития космической программы, рассчитанной на реалии завтрашнего дня – перевозку компонентов ракет-носителей «Энергия» и космического корабля «Буран». Кадры хроники, на которых огромный многоразовый «Буран» пересекал воздушное пространство на фюзеляже еще более громадной «Мрии», в свое время облетели весь мир и были законным предметом гордости всех граждан тогда еще единой страны, падение которой обнулило и многие ее грандиозные проекты. Украинские же проекты грандиозны только размахом воровства.

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В ноябре 2022 года руководитель все того же «Укроборонпрома», быстро оправившийся от позора с «Ирокезами», выступил с очередным духоподъемным заявлением о том, что его концерн готов к проведению работ по созданию новой и, разумеется, улучшенной версии «Мрии». Не приводя никаких проектных расчетов, Гусев опирался лишь на туманные данные о том, что в распоряжении его концерна имеется около 30% комплектующих и деталей.

Конструкторские работы по воссозданию гиганта якобы «уже ведутся в секретном месте». И на первоначальном этапе работ требуется совершенно пустяковая сумма – около полумиллиарда долларов. Впрочем, ушлое руководство концерна пояснило, что сумма является предварительной и потребует корректировки. Очевидно, в сторону увеличения.

В совокупности все эти мифические проекты, лозунги типа «нашу мрію не знищити!» и провалы в практической деятельности концерна переполнили чашу терпения даже нынешних киевских властей. В начале октября президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации «Укроборонпрома» в рамках реформы оборонно-промышленного комплекса Украины, за которую Верховная рада проголосовала еще 13 июля. Госконцерн, объединяющий 118 предприятий в пяти основных отраслях ОПК, по мнению авторов закона, должен перейти в единоличное управление правительства, а после того преобразоваться в хозяйственные общества, которые объединены по отраслевому признаку.

Зашкаливающий уровень коррупции, пронизывающий сегодня буквально все отрасли украинской экономики, говорит об одном: любая реформа комплекса и входящих в него предприятий будет основана на двух составляющих – воровстве и пиаре.

Реструктуризация, безусловно, может коснуться финансового благополучия Юрия Гусева с его коллегами и предшественниками, на протяжении многих лет разрушавших остатки того, что некогда являлось составной частью советского ОПК. Но несмотря ни на какие указы Зеленского, системная проблема никуда не денется. Новой «Мрии» украинской державы неоткуда взлетать. Да и незачем.