Взгляд
2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
Разделы

Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Брюссель вспомнил про «100 тысяч погибших» в ВСУ

В голове многолетнего министра обороны Германии ничего не щелкнуло, когда она с трибуны заявила о ста тысячах погибших украинских военных Olivier Hoslet/EPA/ТАСС
Власти Украины странно отреагировали на слова главы Еврокомиссии о том, что потери убитыми в ВСУ перевалили за сто тысяч человек: не стали подтверждать, но и не опровергли. Странно и то, что Урсула фон дер Ляйен вообще это сказала, и то, как в Брюсселе дезавуировали ее слова. Что за интрига скрывается за всем этим? Подробности...
Перейти в раздел…

Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
Перейти в раздел…

Европа трибуналом по Украине скрывает собственные преступления

Лидеры Запада изобретают новые русофобские инициативы IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...

Россия столкнулась с «нефтяным эмбарго наоборот»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов. Подробности...

С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Европа готовит трибунал по Украине

Польша готовится вернуть Львов

100 тысяч жертв Урсулы фон дер Ляйен

Перейти в раздел…

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
Сталкивались ли вы в повседневной жизни с пропагандой ЛГБТ?
  • Да, редко

  • Да, часто

  • Нет, не сталкивался

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине
    ВС России начали штурм села Водяное в ДНР Пентагон решил обучить ВСУ ведению «изощренных кампаний» Байден и Макрон решили помогать Украине «сколько потребуется» Молдавия призвала к выводу российских миротворцев из Приднестровья
    Пушилин: Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки В офисе Зеленского назвали «ошибкой» слова главы ЕК о потерях ВСУ США пообещали помочь Европе отказаться от российского газа Конгресс США собрался объявить бойцов ЧВК «Вагнер» террористами
    ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине Премьер Японии не увидел возможности для обсуждения мира с Россией OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России

    «зависимые от страны-агрессора»


    Украина решила запретить связанные с Россией религиозные организации

    «вывод российских войск»


    Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине

    «крупный заряд»


    В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков»

    Видео

    механизм аннексии


    Польша приготовилась к захвату Западной Украины

    сжиженный газ


    Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

    300 млрд евро


    Европа придумала новый способ украсть активы России

    цивилизационная угроза


    Почему Запад так боится победы России на Украине

    господствующий пессимизм


    Польскую экономику настиг худший сценарий

    хит о релокации


    Алексей Зензинов: Бузова оказалась талантливее уехавших

    волна негатива


    Олег Хавич: Зеленский испортил отношение поляков к Украине

    всплеск ненависти


    Владислав Исаев: На что рассчитывала украинская пропаганда, казня русских пленных

    на ваш взгляд


    Вы верите в будущее российского автопрома?

    Зачем Брюссель вспомнил про «100 тысяч погибших» в ВСУ

    В голове многолетнего министра обороны Германии ничего не щелкнуло, когда она с трибуны заявила о ста тысячах погибших украинских военных
    		   2 декабря 2022, 08:50
    Фото: Olivier Hoslet/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Власти Украины странно отреагировали на слова главы Еврокомиссии о том, что потери убитыми в ВСУ перевалили за сто тысяч человек: не стали подтверждать, но и не опровергли. Странно и то, что Урсула фон дер Ляйен вообще это сказала, и то, как в Брюсселе дезавуировали ее слова. Что за интрига скрывается за всем этим?

    Статус главы Еврокомиссии предполагает серьезный уровень доступа к секретной и, как еще любят говорит, «чувствительной» информации. Основные собеседники Урсулы фон дер Ляйен – это лидеры не стран ЕС (хотя куда же без них), а грандов западного мира, объединенных, к примеру, в G7. Она из тех людей, кто должен быть осведомлен о ходе конфликта на Украине и его реальных последствиях лучше многих прочих.

    Но в голове бывшего (и многолетнего) министра обороны Германии ничего не щелкнуло, когда она с трибуны заявила о ста тысячах погибших украинских военных. Возможно, потому, что это те данные, которыми она реально располагает. С данными, которые иногда упоминают официальные лица на украинской стороне, они расходятся в 7-10 раз.

    Поэтому слова еврокомиссарши возымели эффект информационной бомбы. И уже после того, как она взорвалась, отрывок выступления фон дер Ляйен удалили из аккаунтов Еврокомиссии, опубликовав взамен другой, из которого слова об украинских потерях вырезаны. Тогда даже многие скептики уверились: раз пытаются скрыть – значит, точно правда.  

    Показательна странная реакция украинской пропаганды. Сперва она взъерепенилась, обвинив еврокомиссаршу в работе на Кремль, но это было на уровне «пониже да пожиже». Когда дело дошло до официальных комментариев, офис президента Украины отказался опровергать данные Урсулы, как, впрочем, и подтверждать их. Мол, потери – информация закрытая, особо важная, а глава государства обнародует ее в «подходящее время».

    Странность объясняется контекстом. Данные о потерях понадобились главе ЕК, чтобы, грубо говоря, разжалобить слушателей. Урсула фон дер Ляйен курирует сразу несколько важных для Киева проектов – от создания международного трибунала для России до распотрошения ее замороженных активов под украинские нужды. Посыл ее слов – вот как сильно страдает Украина, необходимо еще сильнее ей помогать, несмотря на усталость от всего украинского, которая наблюдается и в Европе, и в Америке.

    С учетом всего этого украинская пропаганда перестроилась: мол, что бы ни говорила пани председатель, пусть говорит, если это поможет достижению главных целей Киева – больше денег, больше оружия, больше проблем для России.

    Пока медиапространство переживало эту эволюцию сознания, в Еврокомиссии наконец-то «нашлись ложечки». Там заявили, что фон дер Ляйен имела в виду не погибших, а выбывших военнослужащих. То есть и раненых тоже. Поскольку раненых в военных конфликтах в несколько раз больше, чем убитых, получаются те самые недоофициальные цифры в 10-15 тысяч погибших бойцов ВСУ, с которыми население Украины худо-бедно смирилось.

    Однако то, что столь удобное объяснение нашлось в Брюсселе далеко не сразу, а только после выхода многочисленных материалов с истерикой, ряда официальных комментариев и позорного акта цензуры, заставляет отнестись к нему со скепсисом. Тем более, что некоторые независимые исследователи говорят о том, что реальные потери ВСУ превышают даже планку в 200 тысяч человек.

    В любом случае каждый волен выбрать ту версию, на которую больше замотивирован, а в разговоре двух-трех военных экспертов всплывет шесть-семь возможных оценок общего количества «груза 200» и «груза 300». Но тезис Урсулы фон дер Ляйен о ста тысячах погибших и интересен сам по себе – тем, что он вообще прозвучал. Убедительность убедительностью, но она-то точно знает, какая информация для официальных речей слишком «чувствительна».

    Возможных объяснений всего два. И они как будто бы про разных людей. Про разных Урсул фон дер Ляйен.

    Первая из них, сообразно своему статусу, ведет довольно сложную игру, направленную как против России, так и против руководства Украины.

    В последнее время президент Владимир Зеленский откровенно отбился от рук, стал неуправляем. И это заметили все. Наиболее яркая иллюстрация – неоднократный отказ признать украинское происхождение ракеты, которая упала на территории Польши и убила двух поляков. Он продолжал упорствовать даже после окрика из Варшавы и Вашингтона

    При этом Зеленский требует дальнейшей поддержки на десятки миллиардов долларов в месяц. Что важно – бессрочной, до «победы над Россией», под которой он понимает «деоккупацию Крыма» и «выплату репараций». То есть нечто заведомо невыполнимое, а до выполнения невыполнимого – никаких переговоров с Москвой. Задача ЕС в его картине мира – платить по счетам и не вмешиваться.

    Отказ Киеву в помощи и поддержке стал бы эффективным рычагом давления. Но Зеленский, видимо, считает, что на Западе на это не пойдут. Там уже просто не в состоянии свернуть свой крестовый поход против России, потому что это будет означать проигрыш не только для Украины, но для самого Запада. Сдаваться там совсем не хотят, а фон дер Ляйен как один из закоперщиков и кураторов процесса не хочет в первую очередь. Поэтому продолжат давать – и деньги, и оружие, сколь бы капризно и неблагодарно Киев себя ни вел.

    Вполне возможно, в этом Зеленский прав. Однако словив «звезду» и почувствовав свою непобедимость,

    он мог забыть, что у западных лидеров еще остается очень серьезное оружие против киевских элит и против президента лично. Это оружие – информация.

    Речь даже не о компромате конкретно на Зеленского. Такой компромат наверняка есть и будет пущен в ход, но не раньше, чем у Зеленского в качестве лидера Украины появился альтернатива, и в Брюсселе решат поставить на другую лошадь.

    В сложившихся условиях гораздо чувствительнее данные о том, какова реальная плата украинского народа и украинского государства за зеленскую политику. И в первую очередь это тщательно скрываемая информация о потерях. Чем их больше, тем отчетливей в героизированном облике Зеленского проступает авантюрист. Это создает турбулентность в украинских элитах, в ходе чего может определиться и более покладистый преемник.

    С такой точки зрения «100 тысяч жертв» от главы ЕК похожи на шпагу, которую она показательно обнажила, а потом спрятала в ножны. Намек понятен: «не зарывайтесь, пан президент».

    Кстати, извиняться перед Украиной и миром за слова своего председателя – корректные или нет – в Еврокомиссии отказались. А то, что позднее запись отредактировали, совсем необязательно попытка «отыграть назад». В журналистике есть понятие «эффект Стрейзанд», названный так по случаю певицы, которая пыталась запретить всем смотреть на фотографии со своей свадьбы. Суть в том, что запреты и табу подчас только привлекают внимание, если ты звезда или речь идет о вопросе, который затрагивает миллионы человек.

    Конфликт на Украине и экономическая война против России, развязанная Западом под его предлогом, затрагивают сотни миллионов. А «эффект Стрейзанд» может быть и управляемым: иногда, чтобы что-то выделить, нужно это демонстративно спрятать.

    Но существует и такое понятие, как «бритва Хэнлона». Прежде чем объяснить то или иное событие хитрым расчетом, тонкой игрой или злой волей, попробуй объяснить его банальной глупостью. Зачастую такое объяснение – самое верное.

    Версия, в которой Урсула фон дер Ляйнен щелкает кнутом перед носом у Зеленского, по-своему красива и удобна почти для всех, кто не украинец. Однако мы говорим о человеке, под многолетней опекой которого вооруженные силы ФРГ потеряли боеспособность из-за хронического недофинансирования, а 27 стран ЕС развязали чемпионат по стрельбе в собственные ноги назло России.

    Может быть, она правда не понимает, какую информацию можно разглашать, а какую нет. Не знает, сколько там на самом деле жертв в ВСУ, потому что ей это недостаточно интересно. Не осознает, куда на самом деле ведет Европу и как далеко Европа сможет дойти.      

    Может быть, это реальный уровень ее компетентности, и никакого двойного дна нет.

    Может быть, там вообще дна нет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •