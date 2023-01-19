На Западе рассказали об убийстве СБУ переговорщика Киреева

WSJ рассказала подробности убийства СБУ переговорщика Киреева

Газета The Wall Street Journal рассказала о ликвидации члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, обвиненного Киевом в «шпионаже» в пользу России.

Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», так как именно он сообщил ему данные о «планах России» накануне начала российской спецоперации, сообщает канал 360.

Как пишет издание, до начала второго этапа украино-российских переговоров Киреев поехал на один из киевских вокзалов вместе с охраной, которую предупредил, что его могут арестовать и попросил не сопротивляться. У Софийского собора к Кирееву подъехали агенты СБУ, которые потребовали сдать оружие и увезли его, после чего агентам военной разведки показали уже его тело. Источник газеты добавил, что переговорщика убили из-за «шпионажа» в пользу России.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.