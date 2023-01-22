Минобороны Украины отвергло обвинения в коррупции при закупке питания для ВСУ

Минобороны Украины: Сообщения о закупках продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам не соответствуют действительности

Минобороны Украины заявило, что распространенные ранее в СМИ сообщения о закупках продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, не соответствуют действительности, но внутренняя проверка будет проведена.

Как сообщили украинском военном ведомстве, сведения СМИ о закупках питания для ВСУ распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение, поэтому минобороны готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, передает ТАСС.

Там добавили, что относительно процесса и результатов закупок услуг питания также будет проведена внутренняя проверка.

В субботу украинские СМИ опубликовали материал о разворовывании бюджета минобороны на снабжении тыловых частей провизией.

Напомним, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что комитет планирует заслушать руководство минобороны в связи с поступившими сообщениями.