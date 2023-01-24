Появились сообщения об увольнении замглавы офиса президента Украины

Эксперт: Германию убедят поставить «Леопарды» Украине

Военный эксперт Козюлин: Союзники заставят Германию поставить «Леопарды» Украине

Дискуссия о передаче Киеву немецких танков Leopard 2 приближается к тому, что союзники по НАТО все-таки продавят Германию и на разрешение реэкспорта из третьих стран, и на собственные поставки боевых машин. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Польше в отправке танков Leopard 2 на Украину.

«При передаче любой военной техники получателю выдается «сертификат конечного пользователя». Соответственно, без согласия поставщика передать технику третьей стороне нельзя. У поляков сегодня как раз такая ситуация. Они не могу передать свои танки Leopard 2 без согласия Берлина. Причем это не просто слова, а юридические документы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

«Именно поэтому вся дискуссия о передаче этих танков упирается в ФРГ. Германия, в свою очередь, находясь под колоссальным давлением союзников по НАТО, пыталась перевести стрелки на США и склонить их к поставке своих танков Abrams», – отметил он.

«Но союзники по альянсу продолжают давить да Берлин, а немцам крайне сложно этому сопротивляться. Кроме того, для передачи танков ВСУ вопрос должен разрешиться формально – Польша должна получить документальное согласие. Могу предположить, что сейчас все к этому идет», – рассуждает эксперт.

«Запад в последнее время все больше снимает свои собственные ограничения на поставки техники и оружия Украине. Они передают Киеву все более мощное вооружение, провоцируя эскалацию конфликта. Хотя Штаты пока молчат по поводу поставок своих танков, но поскольку вопрос не теряет актуальности, они продолжают давить на Германию», – полагает собеседник.

«Что касается чисто технических вопросов поставок танков, логистики, ремонта и замены, то эти вопросы очень хорошо отлажены в НАТО. Тем более речь идет о передаче сравнительно небольшого количества техники. Об этом очень много разговоров, поэтому сам факт передачи становится для европейцев скорее делом принципа, чем попыткой изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, я думаю, Leopard 2 поставят Украине сразу с комплектом запасных частей. Также эти танки довольно хорошо ремонтируются, их удобно собирать и разбирать», – объяснил Козюлин.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard. В интервью французскому телеканалу LCI Бербок заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути.

Кроме того, по словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.

Как отмечает агентство Reuters, слова Бербок «похоже, идут дальше, чем комментарии канцлера Германии Олафа Шольца на саммите в Париже». Сообщается, что в воскресенье Шольц заявил о том, что все решения о поставках оружия Германией будут приниматься в координации с союзниками, включая Соединенные Штаты.

Накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung отметило, что решение Германии пока не передавать Киеву танки вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.

Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками. Вместе с тем, он отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ.

Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard 2. Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нежелание Олафа Шольца передать немецкие танки Украины привело НАТО к расколу, а США – к злости на Берлин.