Киев собрался требовать экстрадиции уклонистов из других стран

Депутат Рады Арахамия: Власти Украины могут попросить другие страны об экстрадиции уклонистов

Tекст: Ольга Никитина

Арахамия в эфире украинского ТВ отметил, что у правоохранителей нет возможности «дотянуться» до людей, которые выехали из страны, сделав поддельные справки. Однако, отметил он, правовые органы Украины могут обратиться к любой стране, кроме России, с запросом на экстрадицию таких граждан. Арахамия добавил, что они будут возвращены на Украину, где будут нести соответствующую ответственность, передает ТАСС.

Как отмечают украинские СМИ, мужчины, выехавшие с Украины, а также их семьи, даже после окончания российской спецоперации не вернутся в страну из-за угрозы возбуждения уголовных дел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе. Газета ВЗГЛЯД объясняла мотивы этого решения украинского руководства.

Как отмечал украинский политолог Владимир Скачко, перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек. На фронт, считает он, будут отправлять даже инвалидов.