Политолог Скачко: Перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек

Tекст: Евгений Поздняков

«В рядах ВСУ наблюдается острый дефицит живой силы. А решение Зеленского о пересмотре справок может «подарить» фронту дополнительные несколько сотен тысяч бойцов», – сказал Владимир Скачко, украинский политолог.

«Причем под удар в первую очередь попадут те, кто в действительности не может нести службу по состоянию здоровья. Местные чиновники любят перевыполнять планы. Если Зеленский прикажет максимально заполнить ряды ВСУ, то в скором времени в бой отправят всех, даже инвалидов», – отмечает эксперт.

«К тому же подобные случаи уже были. Многие решения военкоматов пытались оспаривать, но получалось это не всегда. После начала СВО Украина стала «страной чудес и неограниченных возможностей» для всех граждан с любыми заболеваниями», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, Зеленскому, судя по всему, придется проводить выборы в стране. Он понимает, что риски лишиться поста довольно велики, поэтому пытается демонстрировать украинцам свою непоколебимую тягу к «справедливости», – считает Скачко.

«Подобный нарратив хорошо укладывается в борьбу с превышением полномочий военкомами, о которой ранее сообщали в офисе Зеленского. Однако на Украине любая борьба с коррупцией приводит к еще большей коррупции. Если раньше военнообязанные заплатили за «липовые» справки условную тысячу долларов, то теперь с них потребуют еще пять», – уточняет собеседник.

«Очевидно, что инициатива украинского руководства затронет по большей части простых граждан. Однако дети чиновников и другие мажоры тоже попадут под удар. Зеленский любит пиар, а значит, он не откажется от отправки на фронт нескольких «зажравшихся» сыночков провинившихся политиков», – резюмирует Скачко.

Ранее на Украине было принято решение о проверке обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Отмечается, что полученные гражданами документы могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

В заявлении ведомства уточняется, что если человек обладает справками безосновательно и незаконно, то в этом случае уточнением обстоятельств выдачи будет заниматься полиция. Кроме того, Зеленский пообещал увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

При этом мобилизационные процедуры, инициированные правительством Украины, давно вызывают широкий резонанс среди местных жителей. Так, во вторник стало известно о вердикте Зеньковского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

В преамбуле решения суда отмечено, что указы президента Владимира Зеленского о мобилизации и о введении военного положения, «которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по сути, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению».

Судья посчитал, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности. В документе говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

Политолог Лариса Шеслер назвала данное событие знаковым. По ее мнению, Зеньковский райсуд создал прецедент, в рамках которого появляется возможность отказа от мобилизации абсолютно всех, кто ей подлежит.