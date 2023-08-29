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    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    18 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    39 комментариев
    29 августа 2023, 21:11

    Эксперты: Суд Полтавы признал незаконность указов Зеленского о мобилизации

    Политолог Скачко: На Украине впервые произошло серьезное сопротивление милитаризации

    Эксперты: Суд Полтавы признал незаконность указов Зеленского о мобилизации
    @ Serhiihudakukrinform/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение Полтавского суда – это сопротивление превращению Украины в военный лагерь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Судья Зеньковского райсуда Полтавской области Украины оправдал обвиняемого в уклонении от мобилизации и поставил под сомнение легитимность указов Владимира Зеленского о мобилизации.

    «Решение Полтавского суда – это первое серьезное сопротивление милитаризации в стране и превращению Украины в военный лагерь. Не имея других методов и способов борьбы, это решение – жест отчаяния», – считает Владимир Скачко, украинский политолог. 

    «Это вызов, удар по всей системе функционирования государства, власти. Это выступление против милитаризации в ситуации, когда весь режим называет происходящее «российско-украинской войной». И вдруг такое судебное решение», – добавил собеседник.

    «Это очень знаковое событие. Впервые на Украине указ Зеленского признан необязательным к исполнению и тем самым создается судебный прецедент для возможности отказа от мобилизации абсолютно всех, кто ей подлежит», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Это судебное решение говорит также о том, что «уклонение от мобилизации приобретает массовый характер, поддерживается большинством населения». «Общество на Украине поддерживает тех, кто не хочет попадать в эту мясорубку, это хорошо видно по активности украинцев в Telegram-каналах, соцсетях. Но теперь есть факты того, что и судебная власть так же негативно относится к мобилизации», – подчеркнула собеседник.

    По ее словам, решение Полтавского суда – это первая ласточка. «Решение было принято не в Донецкой области или на юге Украины, где русскоязычное общество. Полтавская область – одна из самых украиноязычных среди центральных регионов», – пояснила Шеслер.

    Она напомнила, что ранее украинские суды боялись выносить решения против власти и силовых структур, «потому что они сразу же подвергались нападкам со стороны радикалов». «По процессуальному законодательству суды на Украине независимые, но на судей всегда давили радикальные националисты, всевозможные банды, которые угрожали физической расправой, если те выносили неугодные решения. А сейчас многие националисты погибли, а те, кто остался в тылу, уже не решаются на столь радикальные действия и многие судьи могут высказывать свое мнение, которое отличается от позиции власти», – считает председатель (СППУ).

    Шеслер убеждена, что в данном случае суд проявил совершенную независимость и не был подвержен даже влиянию из-за рубежа, включая Вашингтон. «Развал мобилизационной машины на Украине угрожает в первую очередь США. Какая-то политическая цель надавить на Зеленского слишком малозначительна по сравнению с тем, к каким последствиям может привести массовое уклонение от мобилизации на Украине. Американцы боятся, что в один прекрасный момент Украина не выдержит тяжести военных действий, поэтому они не стали бы рисковать и создавать подобный судебный прецедент», – уверена Шеслер.

    Во вторник стало известно о вердикте Зинькивского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

    В преамбуле решения суда отмечено, что указы президента Владимира Зеленского о мобилизации и о введении военного положения, «которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по сути, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению».

    «Эти «нормативные акты» имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством», – говорится в преамбуле к решению суда.

    Решение было вынесено 23 августа. Дополнительные подробности этого дела приводит издание «Страна» со ссылкой на вердикт. Судья посчитал также, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности. В документе говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

    «Так, люди свободны от рождения, никто не имеет права нарушать их естественные права», – посчитал судья, напомнив, что «принуждение к трудовому контракту является формой рабства».

    Накануне министр обороны Украины Алексей Резников признал, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. Однако в конце прошлой недели секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов допустил объявление в стране дополнительной мобилизации.

    Ранее Зеленский говорил, что военное командование страны обратилось с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Президентом был подписан указ о всеобщей мобилизации.

    29 августа 2023, 11:43
    Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
    Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии, рассказали в добровольческой бригаде.

    Как сообщил источник ТАСС, недавно прошел сильный накат противника на северном фланге около Соледара, атаки были отбиты, а в плен захвачены несколько бойцов ВСУ и польских наемников.

    Он добавил, что противник пытался взять штурмом позиции бригады на протяжении трех дней, при этом вел массированный обстрел из ствольной артиллерии, минометов, использовались и кассетные боеприпасы.

    Ранее командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска ДНР с позывным Ставр сообщил, что подразделения иностранных наемников, преимущественно из Польши, сражаются на стороне ВСУ на Соледарском направлении, подразделений украинцев почти нет.

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    28 августа 2023, 21:56
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные партнеры Киева дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

    По его словам, достигнут консенсус в этом вопросе. Страны Запада поддерживают Киев в том, что он может «уничтожать все российское на оккупированной территории», передает слова Подоляка «Комсомольская правда».

    Он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

    Напомним, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по Крыму, пообещал начать наземную операцию на полуострове и пригрозил уничтожить в регионе все российское.

    Ранее Москва пообещала не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.


    Коментарии (33)
    29 августа 2023, 09:38
    Япония сочла «неприемлемым» поднятие флага России на острове Сигнальный
    Япония сочла «неприемлемым» поднятие флага России на острове Сигнальный
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японские власти считают неприемлемым поднятие флага России на маяке на острове Сигнальный, который входит в состав Малой Курильской гряды, заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

    По его словам, учитывая позицию Японии по территориальному вопросу, 2 и 25 августа Токио по дипломатическим каналам заявил, что поднятие «похожего на российский» флага неприемлемо, передает ТАСС.

    Маяк на острове Сигнальный в ясную погоду виден из порта Немуро на японском острове Хоккайдо. Как сообщали местные СМИ, изначально российский флаг на маяке заметили жители Немуро, затем к острову направили катер береговой охраны, который и подтвердил факт наличия флага.

    Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония хотела бы возобновить гуманитарные обмены с Россией по южной части Курильских островов и считает этот вопрос приоритетным в двусторонних отношениях.

    Коментарии (52)
    29 августа 2023, 04:30
    Завершено расследование убийства Захарченко в Донецке

    Расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Захарченко завершено

    Завершено расследование убийства Захарченко в Донецке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Завершено расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году, сообщили в правоохранительных органах.

    Расследование вело следственное управление Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Сообщается, что основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяется целый ряд статей УК России: шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, теракт, обучение в целях осуществления теракта, участие в террористическом сообществе, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

    Также по делу проходят Артем Ена (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов (содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе) и Александр Тимошенко (шпионаж).

    Дело передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Принято решение о назначении судебного заседания на 30 августа, сообщили в пресс-службе суда.

    Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти ДНР назвали случившееся терактом. В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что установили имена ряда причастных к убийству Захарченко.

    Коментарии (8)
    29 августа 2023, 07:47
    Состоялся первый полет созданного по программе импортозамещения SJ-100

    Минпромторг сообщил о первом полете опытного образца отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100

    Состоялся первый полет созданного по программе импортозамещения SJ-100
    @ t.me/minpromtorg_ru

    Tекст: Антон Антонов

    Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 успешно выполнил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил Минпромторг России.

    Подтверждены «стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе». Самолет создан «по программе импортозамещения систем и компонентов», отметил глава ведомства Денис Мантуров. Полет продолжался 54 минуты. Самолет поднялся на высоту 3 км и развил скорость до 343 км/час, передает ТАСС.

    Экипаж «произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг». Мантуров отметил, что российские специалисты смогли обеспечить «самолет собственными конструкторскими решениями и технологиями, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие».

    Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце стоят франко-российские двигатели SaM146. Второй образец, испытания которого начнутся в скором времени, будет уже с отечественными двигателями ПД-8. Всего на Superjet импортозамещено около 40 систем и агрегатов.

    Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что «это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны». По его словам, «следующими амбициозными задачами» станут сертификация «в полностью российском облике» и «серийные поставки в авиакомпании».

    Напомним, SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. SJ-100 изготовлен в производственном центре ПАО «Яковлев» (в составе ОАК входит в Ростех).

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    29 августа 2023, 11:50
    Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии

    Политолог Рар: Поддержка немцев поможет Саре Вагенкнехт создать новую оппозиционную силу

    Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Опыт, харизма и принципиальная позиция позволили депутату Бундестага Саре Вагенкнехт стать одним из самых популярных политиков в ФРГ. Благодаря этому она может объединить оппозицию и сформировать альтернативную политическую силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков в Германии.

    «Результаты социологических опросов в ФРГ могут давать различные результаты, многое зависит от заказчика. В одном случае исследование выявит высокий уровень популярности Вагенкнехт из Левой партии Германии. В другом покажет широкую общественную поддержку Бербок из Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Сары Вагенкнехт действительно есть шанс создать до конца года собственную партию, которая объединила бы левый и правый протестный электорат. Эта политическая сила заняла бы нишу «Альтернативы для Германии» и стала бы настоящим конкурентом действующего правительства», – подчеркнул собеседник.

    «Вагенкнехт достаточно долго находится в политике и является узнаваемой личностью. Она прекрасно аргументирует свою позицию и блистает в различных ток-шоу. Кроме того, депутат не сторонница слепого трансатлантизма, в отличие от представителей системных партий», – отмечает он.

    «Важно отметить, что Вагенкнехт популярна у населения Германии, так как она выступает за социальную справедливость и за ограничение власти крупных западных олигархов. Ее поддерживает и множество интеллектуалов, которых провластные СМИ ФРГ постоянно пытаются заткнуть», – резюмировал Рар.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Insa, проведенного по заказу издания Bild. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию.

    В настоящий момент ее опережают лишь министр обороны страны Борис Писториус и глава правительства Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц оказались на 11-м и 12-м местах соответственно.

    Мандат Вагенкнехт действует до 2025 года. СМИ пишут, что у нее возникли разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие сторонники «Альтернативы для Германии».

    Коментарии (30)
    29 августа 2023, 02:51
    СПЧ призвал защитить права избитой в Киргизии русской пары

    Глава СПЧ Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян

    СПЧ призвал защитить права избитой в Киргизии русской пары
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил статс-секретарю – замминистра иностранных дел России Евгению Иванову письмо, в котором попросил защитить россиян, подвергшихся нападению в Бишкеке по национальному признаку.

    Как сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram, в Совете «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети. Сообщается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку получил только сейчас. Правоохранители в Бишкеке не сообщали о случившемся. При этом отмечается, что пострадавшим угрожают в соцсетях.

    Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию».

    Напомним, весной в Киргизии активно принялись обсуждать статус русского языка, который сейчас является официальным в стране. В частности, новый спикер парламента Нурланбек Шакиев, который всегда выступал за повсеместный переход на киргизский язык, стал запрещать выступать на трибуне парламента на русском языке.

    Коментарии (67)
    28 августа 2023, 22:25
    Папа Римский призвал россиян не отказываться от наследия великой империи

    Папа Римский Франциск призвал российскую молодежь не отказываться от «наследия великой матушки-России»

    Папа Римский призвал россиян не отказываться от наследия великой империи
    @ Riccardo Fabi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Папа Римский Франциск обратился к российской католической молодежи, призвав ее помнить о «наследии великой России».

    «Никогда не забывайте о наследии, – заявил понтифик в онлайн-обращении. – Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности».

    Он призвал «никогда не отказываться от этого наследства». Папа римский заявил: «Вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами».

    В 2022 году понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Ватикан извинился за слова папы Франциска, инцидент полностью исчерпан.

    Кроме того, папа римский выступил с «мирной миссией» по Украине. Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана.

    Коментарии (37)
    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    29 августа 2023, 16:43
    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России

    Forbes: В рядах ВСУ сообщили о новой успешной тактике ВС России с использованием разных моделей дронов на фронте

    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Множество применяемых российскими военными в зоне спецоперации модификаций беспилотников парализует действия ВСУ, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его источникам из рядов ВСУ, украинские военные сильно отстают от россиян, так как российская армия выпускает рои беспилотников «Ланцет», начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, передает РИА «Новости». Также колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.

    При этом оператор БПЛА Николай Ворошов отметил, что со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться. «Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – подчеркнул солдат ВСУ.

    Тем временем ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов.

    Коментарии (5)
    29 августа 2023, 13:44
    Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека

    Политолог Чижова: Запад финансирует разрушение культурных связей России и Центральной Азии

    Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Киргизские силовики не всегда могут оперативно вмешаться в разрешение межнациональных конфликтов. Они их опасаются. Поэтому российским властям придется уделять больше внимания политике защиты русских в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Чижова. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян.

    «К сожалению, в странах Центральной Азии (ЦА) периодически вспыхивают бытовые конфликты между местным населением и гражданами России. Но это не системная история. Большинство резонансных инцидентов решаются региональными правительствами и российскими властями», – сказала ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дарья Чижова.

    «Согласно социологическим опросам, Киргизия, наравне с Таджикистаном, является государством с наиболее благоприятным отношением к русским во всем регионе. Большая часть местного населения регулярно выезжает в крупные города России на заработки. Отмечу, что значительную долю ВВП республики составляют именно переводы мигрантов, находящихся в РФ», – подчеркивает собеседница.

    «Таким образом, для многих киргизов Россия становится вторым домом. Однако часть населения системно работает с иностранными грантовыми структурами. Конфликт на Украине мобилизовал эту прослойку общества. Вашингтон и Брюссель финансируют два основных трека в информационном пространстве.  Первая – в России к выходцам из ЦА относятся плохо. Вторая – Москва заинтересована в продвижении империалистических интересов в регионе», – считает Чижова.

    «Таких людей в Киргизии немного, но и западные страны не намерены останавливаться. Они и дальше будут вести неприкрытую политику разрушения культурно-экономических связей России и ЦА», – акцентирует собеседница.

    «Ситуацию осложняет и тот факт, что местные силовики в Киргизии не всегда могут оперативно отреагировать на разного рода инциденты. Они просто опасаются межнациональных конфликтов как таковых», – подчеркивает эксперт.

    «Сейчас России, вероятно, стоит детально проработать концепцию политики в отношении региона, чтобы купировать саму возможность подобных инцидентов. Так, полезными могут быть правовые центры по защите россиян», – предлагает Чижова.

    «Это хороший проект, который позволит решать проблемы достаточно быстро. Свою лепту в нормализацию ситуации вносят и СПЧ с Россотрудничеством. Также большую роль может сыграть саммит «Россия – Центральная Азия», – полагает эксперт.

    «На подобных встречах необходимо обсуждать в том числе подобные бытовые конфликты. В этой сфере куда важнее правильный настрой: нужно помнить, что государства региона дружелюбно относятся к Москве, а значит, любую проблему можно решить сообща», – резюмирует Чижова.

    Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян. Пресс-служба СПЧ в официальном Telegram-канале сообщила, что в ведомстве «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети.

    Отмечается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку он получил только сейчас. Ранее правоохранители Киргизии не сообщали о случившемся. Пострадавшим поступают угрозы на различных интернет-ресурсах.

    Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав граждан, подвергшихся насилию».

    Напомним, весной в Бишкеке принялись активно обсуждать статус русского языка, который сейчас является официальным в стране. В частности, новый спикер парламента Нурланбек Шакиев, который всегда выступал за повсеместный переход на киргизский, стал запрещать выступать на трибуне парламента на русском языке.

    Коментарии (23)
    29 августа 2023, 01:51
    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов

    Госдеп в связи с намерением ФСБ допросить американских дипломатов призвал соблюдать Венскую конвенцию

    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп прокомментировал намерение ФСБ допросить американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по делу россиянина Роберта Шонова, который признал вину в сборе данных о спецоперации по заданию Вашингтона.

    В Госдепе заявили, что Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях должна «с уважением относиться к дипломатам». Подчеркивается, что не должно быть «посягательства на личность, свободу или достоинство» дипломатов. США ожидает, что российская сторона будет выполнять данные обязательства.

    При этом обвинения в адрес Шонова в Госдепе сочли «беспочвенными». По версии США, Шонов «работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», передает РИА «Новости».

    Напомним, Шонов признался, что по просьбе американских дипломатов занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента. По данным ФСБ, Шонов собирал данные по просьбе Силлина и Бернстайна .


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    29 августа 2023, 15:57
    Дело об убийстве завели после исчезновения фигуристки Горбачевой
    Дело об убийстве завели после исчезновения фигуристки Горбачевой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки Алины Горбачевой в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

    Как сообщает следствие, 16-летняя Горбачева вечером в понедельник, закончив тренировку, ушла из спорткомплекса на улице Летная в Москве, до сих пор она не выходила на связь, передает РИА «Новости».

    Ранее об исчезновении фигуристки сообщила ее мать.

    В феврале 2023 года Горбачева победила на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Перми.

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    29 августа 2023, 08:38
    ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ

    Минобороны: Воинский эшелон ВСУ с боеприпасами уничтожен на Донецком направлении

    ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ракетным ударом уничтожили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разведка выявила прибытие на станцию разгрузки эшелона с артиллерийскими боеприпасами. Координаты были переданы расчету ракетного комплекса, который и нанес высокоточный удар.

    В результате поражения уничтожены состав со снарядами, до десяти единиц техники и около 30 военнослужащих ВСУ.

    Ранее российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

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    29 августа 2023, 15:36
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился ролик, на котором запечатлено, как певица Маша Кондратенко выступает в ТРЦ перед детьми, она исполнила перед ними глумливую песню о погибших русских.

    На кадрах видно, что концерт прошел в ТРЦ Respublika Park. Как отмечает RT в своем Telegram-канале, выступление было 27 августа. На кадрах видно, как дети подпевают Кондратенко. В тексте «Ваньке-встаньке» советуют «приготовить себе пакет».

    Ранее депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

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