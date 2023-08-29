Эксперты: Суд Полтавы признал незаконность указов Зеленского о мобилизации

Политолог Скачко: На Украине впервые произошло серьезное сопротивление милитаризации

Tекст: Андрей Резчиков

«Решение Полтавского суда – это первое серьезное сопротивление милитаризации в стране и превращению Украины в военный лагерь. Не имея других методов и способов борьбы, это решение – жест отчаяния», – считает Владимир Скачко, украинский политолог.

«Это вызов, удар по всей системе функционирования государства, власти. Это выступление против милитаризации в ситуации, когда весь режим называет происходящее «российско-украинской войной». И вдруг такое судебное решение», – добавил собеседник.

«Это очень знаковое событие. Впервые на Украине указ Зеленского признан необязательным к исполнению и тем самым создается судебный прецедент для возможности отказа от мобилизации абсолютно всех, кто ей подлежит», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Это судебное решение говорит также о том, что «уклонение от мобилизации приобретает массовый характер, поддерживается большинством населения». «Общество на Украине поддерживает тех, кто не хочет попадать в эту мясорубку, это хорошо видно по активности украинцев в Telegram-каналах, соцсетях. Но теперь есть факты того, что и судебная власть так же негативно относится к мобилизации», – подчеркнула собеседник.

По ее словам, решение Полтавского суда – это первая ласточка. «Решение было принято не в Донецкой области или на юге Украины, где русскоязычное общество. Полтавская область – одна из самых украиноязычных среди центральных регионов», – пояснила Шеслер.

Она напомнила, что ранее украинские суды боялись выносить решения против власти и силовых структур, «потому что они сразу же подвергались нападкам со стороны радикалов». «По процессуальному законодательству суды на Украине независимые, но на судей всегда давили радикальные националисты, всевозможные банды, которые угрожали физической расправой, если те выносили неугодные решения. А сейчас многие националисты погибли, а те, кто остался в тылу, уже не решаются на столь радикальные действия и многие судьи могут высказывать свое мнение, которое отличается от позиции власти», – считает председатель (СППУ).

Шеслер убеждена, что в данном случае суд проявил совершенную независимость и не был подвержен даже влиянию из-за рубежа, включая Вашингтон. «Развал мобилизационной машины на Украине угрожает в первую очередь США. Какая-то политическая цель надавить на Зеленского слишком малозначительна по сравнению с тем, к каким последствиям может привести массовое уклонение от мобилизации на Украине. Американцы боятся, что в один прекрасный момент Украина не выдержит тяжести военных действий, поэтому они не стали бы рисковать и создавать подобный судебный прецедент», – уверена Шеслер.

Во вторник стало известно о вердикте Зинькивского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

В преамбуле решения суда отмечено, что указы президента Владимира Зеленского о мобилизации и о введении военного положения, «которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по сути, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению».

«Эти «нормативные акты» имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством», – говорится в преамбуле к решению суда.

Решение было вынесено 23 августа. Дополнительные подробности этого дела приводит издание «Страна» со ссылкой на вердикт. Судья посчитал также, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности. В документе говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

«Так, люди свободны от рождения, никто не имеет права нарушать их естественные права», – посчитал судья, напомнив, что «принуждение к трудовому контракту является формой рабства».

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников признал, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. Однако в конце прошлой недели секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов допустил объявление в стране дополнительной мобилизации.

Ранее Зеленский говорил, что военное командование страны обратилось с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Президентом был подписан указ о всеобщей мобилизации.