Эксперты оценили роль российских минных полей в провале контрнаступления ВСУ

Tекст: Дарья Волкова,

Евгений Поздняков

Президент России Владимир Путин удивился отношению украинского командования к военным. «Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане», – сказал глава государства.

Действительно, созданная Россией линия обороны стала серьезной преградой для контрнаступления ВСУ. Еще в июле советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что наступление движется «медленнее, чем хотелось бы». По его словам, главной проблемой являются заминированные территории и проблемы с логистикой.

О том, что мины – проблема для ВСУ, говорят и на Западе. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сравнила заминированные территории с площадью Западной Германии. В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля.

Между тем издание Newsweek не рекомендует ВСУ использовать «свои лучшие танки» для прорыва через тщательно заминированную территорию. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс буквально призывает украинцев перейти на Т-64, который, по его мнению, является «более расходным».

Он также отмечает, что Leopard и Abrams окажутся более полезными для ВСУ «в случае прорыва через сильно заминированную территорию». Издание цитирует и другого военного эксперта – Марину Мирон: по ее мнению, использовать западные танки в текущих условиях попросту опасно. «У русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности», – считает она.

Как отмечают в экспертном сообществе, российские военные качественно подготовились к неоднократно анонсированному контрнаступлению ВСУ. Эшелонированная линия обороны просто не позволяет противнику прорваться. Ситуацию осложняет и тот факт, что Запад заставляет ВСУ беречь технику.



И все это длится с начала июня, хотя уже к тому времени ВС России в Херсонской и Запорожской областях сформировали многокилометровые ряды траншей, минные поля, многочисленные танковые надолбы и различные логистические ловушки.

«Российская армия действительно заминировала поля в зоне СВО, причем сделала это хорошо и качественно. Мало того, мины еще и регулярно обновляются при помощи дистанционных комплексов минирования», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В самом начале так называемого контрнаступления ВСУ пытались идти через эту преграду на поставленной им западной технике. Но она активно горела. Поэтому было решено не портить имидж военной промышленности стран НАТО. На поля в атаку решили бросать солдат, их не так жалко», – отметил он.

«Безусловно, у ВСУ была специализированная техника для разминирования, поставленная союзниками. Украинские военные даже пытались ее применять. Но она очень быстро полегла на минах из-за непрофессионализма солдат. Кроме того, вероятно, западная техника очень сильно переоценена и на деле оказалась не очень высокого качества», – считает собеседник.





«Противник получил невероятное количество техники и вооружения от западных союзников. ВСУ надеялись мощным ударом разгромить российскую группировку войск и выйти к Азовскому морю, перерезать сухопутный коридор в Крым. И наши минные поля – действенный способ для разрушения их планов», – добавила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Запад поставил перед Зеленским ряд политических задач. И чтобы их выполнить, ему и военному руководству Украины приходится в буквальном смысле бросать личный состав на мины. Это если не даст возможности прорваться, то хотя бы создаст видимость действий», – рассуждает собеседница.

«Немаловажно и то, что ВСУ не разрешают разминировать минные поля при помощи западной бронетехники. Запад настаивает – вооружение надо беречь, поэтому в атаку пусть идет пехота малыми группами. Это и не удивительно, ведь тот же Вашингтон больше волнуется об имидже американского ВПК, нежели об украинцах», – подчеркивает эксперт.

«Не так давно в Европе говорили, что воюют с Россией дешевыми средствами, хотя речь шла о жизнях украинцев.

Но самое главное, что украинскому политическому руководству, по сути, наплевать на своих граждан. Они решают свои задачи: набивают карманы и пытаются попасть в европейскую элиту, убивая самую работоспособную часть населения», – считает политолог.

«Цинизм украинского руководства заключается в том, что на минные поля они бросают прежде всего насильственно мобилизованных жителей русскоязычных регионов. Это во многом те люди, которые до сих пор в той или иной мере связывают себя с Россией», – сказал Максим Невенчанный, депутат Николаевского городского совета, член общественно-политического движения «Другая Украина».

«Создается впечатление, что украинское руководство не считает местных жителей своими согражданами. Их, в отличие от парней с Западной Украины, буквально бросают на убой. И выходит так, что русскоязычные граждане вынуждены разминировать собственными ногами огромный участок земли, хотя командование ВСУ понимает обреченность подобных усилий», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, в бой уходят неподготовленные бойцы, которые в условиях стресса теряются на поле битвы. Фактически десятки тысяч мужчин расплачиваются своей кровью за непомерные амбиции Зеленского и геополитические интересы Запада. Для них это игра, а для рядовых граждан – горе и трагедия. Да и после конфликта на разминирование территорий уйдет очень много лет и денег», – заключил Невенчанный.

«Что касается военного аспекта, то минные поля – одна из составных частей линии обороны, которая очень хорошо себя зарекомендовала.

В Сети можно найти сотни видеороликов, на которых горит западная техника. Преодолеть созданные нами препятствия не удается даже ББМ Stryker, оснащенной специальными тралами для прохода по заминированной местности», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин полагает, что в целом ВСУ могли бы разминировать территории, но на это потребуется время. Ведь имеющиеся для этого средства в состоянии сформировать лишь небольшой безопасный коридор, да и то под ударами «Бога войны», то есть российских артиллеристов.

«У Украины есть специальные снаряды, представляющие из себя канат со взрывчаткой. Боеприпасы выпускаются на минное поле и создают проход шириной около 30–40 метров. Далее образовавшийся коридор используется противником для штурма наших позиций», – пояснил собеседник.

«Но атаковать наши позиции через узкие проходы – задача непростая. Украинцы, не имеющие превосходства в воздухе, становятся легкой мишенью для нашей авиации и артиллерии. Поэтому ВСУ вряд ли добьются значимых результатов в наступлении. Достигнутые локальные успехи будут иметь только медийный эффект, никак не влияя на обстановку на поле боя», – резюмировал Козюлин.