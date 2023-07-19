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В офисе Зеленского признали проблемным контрнаступление Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
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В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании
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Известные спортсмены сочли ошибкой заявление двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая на фоне возвращения на работу в МОК назвала свое звание майора «номинальным», и отметили, что вне зависимости от места проживания она прежде всего должна чувствовать себя россиянкой.
Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской Армии в отставке, и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.
Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижения с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – предположил он.
Васильев считает, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».
Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.
В понедельник Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе Вооруженных сил России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.
Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.
О том, что Исинбаева покинула Россию, стало известно недавно. Испанские СМИ писали, что спортсменка проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, отмечает «Комсомольская правда».
Между тем в Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.
Мэр Одессы рассказал об одной из самых ужасных ночей с начала спецоперации
Мэр Одессы Труханов назвал российские удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала спецоперации
Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, комментируя нанесенные российскими силами «удары возмездия», назвал их самой масштабной атакой на город с начала спецоперации.
«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним», – написал он в Facebook (соцсеть запрещена в России), передает РИА «Новости».
По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, в ночь на среду российские ракеты «Оникс» и Х-22 повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
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Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
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Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов
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Идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля, сообщило министерство обороны России в среду.
Такое ограничение вводится в связи с прекращением черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, оно начнет действовать с 00.00 мск 20 июля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, предупредило министерство. Несколько морских районов северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.
«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – заключили в ведомстве.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
На Украине придумали альтернативный маршрут вывоза зерна
Посол Боднар: Украина хочет организовать поставки зерна через воды Болгарии и Румынии
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Киев на фоне прекращения действия зерновой сделки предлагает наладить поставки украинского продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Боднар в эфире телеканала «Рада» сообщил, что украинская сторона создала «фонд гарантирования рисков» и может со своей стороны привлекать компании, готовые предоставить корабли для перевозки зерна. По его словам, реализовать это можно без использования маршрута, который ранее утвердили Россия, Турция и ООН, передает ТАСС.
Украинская сторона, сообщил дипломат, предлагает маршрут через территориальные воды Румынии и Болгарии. Он полагает, что это позволит «минимизировать риски».
При этом Боднар считает, что при реализации этого предложения «должна быть ответственность международного сообщества».
МИД России ранее сообщал, что, согласно подписанному меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
Daily Telegraph: Западу и Украине придется пойти на территориальные уступки России
Daily Telegraph: Запад и Киев призвали готовиться к территориальным уступкам России в случае провала контрнаступления
Если украинское контрнаступления все-таки провалится, Киев и Запад будут вынуждены пойти на «территориальные уступки» России, что выльется для них в сокрушительное поражение, считает эксперт Лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
Если ВСУ до начала зимы так и не смогут перерезать сухопутный коридор между Крымом и Россией и вернуть утерянные территории, то Запад начнет призывать Киев к территориальным уступкам Москве. Как пишет Daily Telegraph, к этому времени скажется усталость от конфликта, иссякнут международные запасы техники и боеприпасов, а западные политики в преддверии выборов обеспокоятся бюджетами на внутренние программы.
По словам Кларка, долго готовившееся украинское контрнаступление далось Киеву очень тяжело. К тому же ВСУ так и не получили часть обещанной Западом техники, сообщает телеканал «360».
Уже сейчас, отмечает эксперт, время действует против Украины, а будущая зима снизит активность украинской армии, что позволит России укрепить оборону.
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что за попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену».
WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
ВСУ признали повреждение инфраструктуры в порту под Одессой
Украинское командование заявило о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов под Одессой
Российские ракеты «Оникс» и Х-22 в ходе атаки в ночь на среду, 19 июля, повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области, сообщает командование Вооруженных сил Украины.
Командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов были повреждены зерновой и масляный терминалы. Кроме того, удар пришелся по резервуарам и оборудованию для загрузки, что привело к возгоранию. Одновременно ракетами были повреждены промышленный объект и два склада в Одессоком районе, передает РИА «Новости».
Напомним, воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах Украины. Градоначальник Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
Рогов сообщил о мощнейших взрывах в Одесской области
Мощнейшие взрывы прозвучали в ночь на среду, 19 июля, в Одесской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что удары, судя по всему, пришлись по портовой инфраструктуре.
Кроме того, в Сети появилось видео взрыва в порту Ильичевска Одесской области.
Тем временем очевидец сообщил ТАСС, что несколько громких взрывов отчетливо слышались возле порта Черноморска.
Также взрывы в ночь на среду прогремели в Киевской области, Харькове, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Накануне власти Одессы сообщали, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту.