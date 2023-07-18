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18 июля, вторник | Последнее обновление — 23:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.
Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.
Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ
WP: В Киеве пожаловались на быстрые действия войск России на замыслы ВСУ
Российские военные быстро реагируют на приближение украинских войск и сразу же бьют по бронетехнике и противоминным средствам, заявили украинские чиновники Washington Post.
Официальные украинские лица пожаловались, что российская армия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике, противоминным средствам, в том числе по системе дистанционного разминирования MICLIC, пишет Washington Post, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада заявил, что ВСУ не смогут овладеть преимуществом на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны.
Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Минобороны: Военные биологи США создают управляемые эпидемии
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Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять, рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран Кириллов отметил, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кириллов также указал, что рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги из-за деятельности военных биологов США.
По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания, и могут в лабораторных условиях получать инфицированных комаров и клещей.
«С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы», – отметил Кириллов.
Ранее Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.
В Крыму призвали ударить по мостам через Днепр
Глава крымского парламента Константинов предложил нанести удары по мостам через Днепр
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Российским военным стоит нанести удар по украинским мостам через Днепр, а также по Киеву, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах Москвы на теракт на Крымском мосту.
По его словам, нужно нанести удары по мостам через Днепр, по которым снабжается украинская армия. «Это надо было сделать давным-давно», – сказал Константинов РИА «Новости», добавив, что Киев давно перешел все возможные линии и России уже «нечего стесняться».
При этом, считает глава крымского парламента, одними мостами ограничиваться не стоит. По его мнению, ударить стоит также по украинской столице. «Коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. … Все начинается с Киева. … Нужно его лишить способности к управлению армией», – сказал Константинов.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
В Германии назвали провалом обучение НАТО украинских военных
НАТО провалило обучение ВСУ, считает немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Он считает, что НАТО и США прекрасно проявляют себя в информационных войнах, но ужасно в настоящем сражении. Обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО, заявляет предприниматель, провалилось, а военные расходы блока составляют 1,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры западных стран могут заставить Украину заключить мирное соглашение с Москвой из-за выпадов украинского президента Владимира Зеленского, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Передававший координаты охраняющих ЗАЭС российских сил шпион задержан в Энергодаре
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Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области задержали жителя Энергодара, который передавал украинской стороне координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
По данным силовиков, информацию о позициях военнослужащих Минобороны России, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции, мужчина передавал своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении министерства обороны Украины, действующем на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Таким образом, добавили в ФСБ, задержанный способствовал нанесению артиллерийских ударов со стороны ВСУ по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены российские военнослужащие.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим занялся подготовкой ядерной провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом говорят учения ВСУ по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения.
В США сделали вывод из внешнего облика Зеленского на саммите НАТО
TAS: Зеленский на саммите НАТО выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти
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На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский «выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», пишут американские СМИ.
В статье Джорджа Пэрри для American Spectator говорится, что украинские вооруженные силы оказались в «отчаянном положении» из-за дефицита боеприпасов, которые Запад не в состоянии поставить ВСУ. Решение президента США Джо Байдена, по его словам, лишь показывает, с какими серьезными проблемами столкнулся киевский режим, передает РИА «Новости».
Пэрри высказал предположения, что Украина «не имеет реальных перспектив вернуть себе территории», а рестрикции в сфере экономики не смогли «поставить Россию на колена. Кроме того, он задался вопросом о том, возможно ли, чтобы у США и НАТО заканчивались деньги, материальные средства и оружие.
Украинское наступление, несмотря на обилие натовской техники, застопорилось, констатировал автор публикации, отметив, что ВСУ не удалось прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками.
Напомним, блогерами и журналистами активно обсуждалось фото грустного Зеленского, стоящего в одиночестве на саммите НАТО. Также встречи лидеров государств – членов Североатлантического альянса стали появляться утечки о трещинах в отношениях США и Украины.
Серия мощных взрывов прогремела в городах Украины
«Зеркало недели»: В Одессе прогремела серия мощных взрывов
Взрывы прогремели в ночь на вторник, 18 июля, в Николаеве и Одессе на юге Украины, пишут украинские СМИ.
По данным издания «Зеркало недели», зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится, местные власти ситуацию не комментировали.
После 02.00 по местному времени (совпадает с мск) издание добавило, что в Одессе прозвучала еще одна серия мощных взрывов, передает ТАСС.
Ближе к 03.00 в Одессе прозвучала третья серия взрывов, а еще примерно полчаса спустя – четвертая. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В интервале между 4.01 и 4.04 мск в Одессе прозвучало еще как минимум два взрыва.
Как проинформировал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, на месте взрыва в Николаеве произошло возгорание. Пожар, по его словам, тушат. Ким не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал «Дом».
В Николаевской и Одесской областях, а также в ряде других регионов Украины, действует воздушная тревога.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее
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ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.
«Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.
«Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.
«Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.
«В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.
«Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.
Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.
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