Политолог Шеслер: Запад подталкивает командование ВСУ кидать солдат на минные поля

Tекст: Дарья Волкова

«Противник получил невероятное количество техники и вооружения от западных союзников. ВСУ надеялись мощным ударом разгромить российскую группировку войск и выйти к Азовскому морю, перерезать сухопутный коридор в Крым. И наши минные поля – действенный способ для разрушения планов Украины», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Запад поставил перед Зеленским ряд политических задач. И чтобы их выполнить, ему и военному руководству Украины приходится в буквальном смысле бросать личный состав на мины. Это если не даст возможности прорваться, то хотя бы создаст видимость действий», – рассуждает собеседница.

«Немаловажно и то, что ВСУ не разрешают разминировать минные поля при помощи техники. Запад настаивает – вооружение надо беречь, поэтому в атаку пусть идет пехота малыми группами. Это и не удивительно, ведь тот же Вашингтон больше волнуется об имидже американского ВПК, нежели об украинцах», – подчеркивает эксперт.

«Не так давно в Европе говорили, что воюют с Россией дешевыми средствами, речь шла о сотнях и тысячах жизней украинцев. Но самое главное, что украинскому политическому руководству, по сути, наплевать на своих граждан. Они решают свои задачи: набивают карманы и пытаются попасть в европейскую элиту», – считает политолог.

«Конечно, под влиянием стран НАТО и ЕС властям Украины приходится продвигать нарратив о защите страны и ее территорий. На самом же деле они отправляют на верную гибель самую работоспособную часть населения. Офис Зеленского давно не живет задачами Украины как государства», – заключила Шеслер.

Ранее президент России Владимир Путин удивился тому, что командование ВСУ кидает своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии. На встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником президент отметил, что украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины – не граждане этой страны.

Как пишут американские СМИ, военные стратеги из США убеждены: украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники».

При этом зарубежные издания отмечают, что ВСУ не стоит использовать «свои лучшие танки», которые поставил Запад, чтобы прорваться через тщательно заминированную российской стороной территорию. В этих целях им рекомендуют использовать свой старый танковый парк. Об этом журналу Newsweek сказал бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне СВО гигантские минные поля. По ее словам, они размером примерно с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, сейчас вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти территории

Напомним, в прошлом месяце советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что ситуация с контрнаступлением сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений. До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.