Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.2 комментария
ВСУ посоветовали не использовать танки Abrams и Leopard
Newsweek: Украине посоветовали использовать советские танки вместо Abrams и Leopard
Вооруженным силам Украины не стоит использовать «свои лучшие танки», которые поставил Запад, чтобы прорваться через тщательно заминированную российской стороной территорию, пишут американские СМИ.
В статье журнала Newsweek говорится, что в этих целях ВСУ следует использовать свой старый танковый парк, передает РИА «Новости».
Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил изданию, что ВСУ не следует использовать свои лучшие танки, рискуя потерять их на минных полях. Так, советский Т-64, по его словам, является «более расходным». А Leopard и Abrams, считает Райс, окажется полезным для ВСУ «в случае прорыва через сильно заминированную территорию».
В свою очередь военный эксперт Марина Мирон заявила, что использовать западные танки в Запорожской области для Украины попросту опасно, поскольку «у русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности».
Американские СМИ также пишут, что военные планировщики из США смогли уговорить военное руководство Украины изменить направление основного удара контрнаступления с востока на юг. По мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники».