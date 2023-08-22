Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»

США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16

Заместитель представителя Пентагона Сингх перечислила условия согласия США на трансфер истребителей F-16 Украине

Tекст: Антон Антонов

Сингх пояснила, что «трансфер третьей стороне» предполагает выполнение ряда критериев, «включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистику на земле». По ее словам, США смогут «одобрить трансфер», когда «эти критерии будут выполнены», передает РИА «Новости».

Пентагон заявил, что США готовы помочь в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут справиться с этой задачей своими силами. Как сообщили в ведомстве, Киев все еще не определился с количеством пилотов, которых собирается отправить на обучение. При этом подчеркивается, что для полетов на F-16 требуется «значительное» владение английским, обучение займет «некоторое время».

NBC News со ссылкой на представителей Украины сообщил, что украинские власти оказались расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок F-16. Однако в Киеве «не решаются публичного обсуждать объяснение США», поскольку тема считается «чувствительной».

В США заявляют, что Украине также необходимы механики и инженеры, ответственные за эксплуатацию F-16. Кроме того, нет определенности по вопросу о том, какие вооружения получат истребители американского производства. NBC News считает, что самолеты «будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже».

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды еще не решили, сколько истребителей F-16 передадут Украине. До этого сообщалось, что Киев достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16. Минобороны Дании объявило о решении передать Украине 19 истребителей F-16.

