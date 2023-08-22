Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.22 комментария
Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»
Глава МИД ФРГ Бербок: Россия установила в зоне СВО гигантские минные поля «размером с Западную Германию»
Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной рассказала про «гигантские минные поля». Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля, передает РИА «Новости».
Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений.