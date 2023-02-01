Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

На Украине прошла очередная громкая серия обысков. Среди тех, к кому пришли силовики, – олигарх Игорь Коломойский и непотопляемый экс-министр МВД Арсен Аваков. При этом оба, пусть и в разной степени, являются архитекторами прихода к власти Владимира Зеленского. Почему они попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон?

В среду стало известно о том, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ. Причем в случае с первым следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.

В частности, расследование ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. Что касается Авакова, то обыск у него связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, покупка этого и других вертолетов была осуществлена ведомством Авакова еще при Петре Порошенко в рамках большого коррупционного скандала с участием французских властей. При этом после катастрофы в Броварах на Украине начался масштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях, которые прямо или косвенно были замешаны в коррупционных делах уже при Владимире Зеленском.

Вместе с тем накануне Зеленский объявил о решении продолжить «кадровые перемены» после некоторого затишья и анонсировал новые громкие дела. Тем самым, по мнению экспертов, Зеленский пытается парировать обвинения со стороны Запада в том, что офис президента расхищает переданные Украине средства и гумпомощь. Но вместо того, чтобы «слить», к примеру, министра обороны Алексея Резникова, он поступил иначе.

В данном случае Зеленский решил использовать фигуры тех лиц, которые помогли ему стать президентом и были, по сути, архитекторами его избирательной кампании. Если говорить о Коломойском, то на его деньги был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

В то же время Арсен Аваков, будучи на тот момент «королем» силового блока и контролируя «улицу» (то есть агрессивных националистов), обеспечил бескровную передачу власти от Порошенко Зеленскому, за что был на хорошем счету в Европе и США. Однако со временем Авакова отодвинули от контроля над силовым блоком, а Коломойский пошел поперек воли США, не желая расставаться с активами в банковском и нефтегазовом секторе.

«Зеленскому сегодня надо заручиться полной поддержкой США. Этим и объясняется очередная волна якобы антикоррупционной борьбы. Чисткам подвергаются те люди, которые долгое время воспринимались негативно истеблишментом США», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

«Так, Коломойский давно раздражает Вашингтон.

Причина тому – его попытки выйти из ранга олигархов и перенести свою деятельность на территорию Штатов. Кроме того, недовольны им были и «соросята», которым также не нравился Арсен Аваков», – обращает внимание собеседница.

«Примечательно, что саму по себе коррупцию на Украине фактически взрастил Вашингтон. Но потом Штатам это надоело. Так что «чистки» закончатся нескоро. Уже сейчас идут обыски у бизнесмена и политика Столара – одного из самых крупных застройщиков Украины, а также у экс-директора департамента госзакупок Минобороны Украины Хмельницкого. Все это звенья одной цепи», – добавила она.

«США также поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.

«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.

«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.

«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.

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И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», полагает Скачко.

В то же время экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник напоминает, что «коррупция всегда была стержнем украинского государства». «И я не исключаю, что сейчас мы наблюдаем банальную борьбу за финансовые потоки и попытку согнать с места тех, кто успел нахватать побольше денег. Ермак, Резников и Зеленский хотят вытолкнуть с этой арены и Коломойского, и Авакова, которым теперь угрожают уголовные дела», – сказал Мирошник.

«Это пауки в банке, которые жрут друг друга. Просто более молодые, наглые, поддерживаемые американцами пауки придут на смену тем, кого уже отправили в отставку и кому еще только предстоит лишиться своего места. Очевидно, что за всем происходящим уже традиционно стоят Лондон и Вашингтон. Но на жизни рядовых украинцев это никак не скажется», – заключил собеседник.

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