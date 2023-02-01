Взгляд
1 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

Украинские силовики пришли с обыском к Авакову и Коломойскому Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters,
REUTERS/Valentyn Ogirenko
На Украине прошла очередная громкая серия обысков. Среди тех, к кому пришли силовики, – олигарх Игорь Коломойский и непотопляемый экс-министр МВД Арсен Аваков. При этом оба, пусть и в разной степени, являются архитекторами прихода к власти Владимира Зеленского. Почему они попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
Перейти в раздел…

Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

KENZO TRIBOUILLARD/
POOL/EPA/ТАСС
Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.  Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...

Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Творческую среду нужно перемешать и взболтать

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Турки остановили НАТО

Секретные данные об Украине и Ельцине

Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
    ВС России ударили по колоннам ВСУ под Артемовском Названы причины обысков у Коломойского Стало известно о возможной встрече Зеленского с Байденом в Польше Названа численность населения России на 1 января
    Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе Хинштейн сообщил о задержании главы Счетной палаты Самарской области Орбан усомнился в суверенитете Украины В Москве избили и ограбили женщину-полковника полиции
    Станкевич: Ельцин предупреждал Буша о проблеме агрессивного национализма на Украине Песков: Спутники НАТО работают против России в интересах Киева Новый лидер партии Саакашвили пообещал «сломать руки» премьер-министру Грузии На Красной площади задержали выгуливавшую теленка американку

    эскалация конфликта


    Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS

    «радость Нуланд»


    В США возмутились лжи администрации Байдена о диверсии против «Северных потоков»

    фейки о российской армии


    Вассерман предложил заменить Невзорову уголовный срок принудительным лечением

    Видео

    членство в НАТО


    Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

    прогноз МВФ


    Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

    переговоры 1992 года


    Как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма

    «масштабное воздействие»


    «Российские агенты» приводят в трепет Финляндию

    причастность к нападению


    Украина опасно рассердила Иран

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

    Украинские силовики пришли с обыском к Авакову и Коломойскому
    		   1 февраля 2023, 14:52
    Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters,
    REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков

    На Украине прошла очередная громкая серия обысков. Среди тех, к кому пришли силовики, – олигарх Игорь Коломойский и непотопляемый экс-министр МВД Арсен Аваков. При этом оба, пусть и в разной степени, являются архитекторами прихода к власти Владимира Зеленского. Почему они попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон?

    В среду стало известно о том, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ. Причем в случае с первым следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.

    В частности, расследование ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. Что касается Авакова, то обыск у него связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, покупка этого и других вертолетов была осуществлена ведомством Авакова еще при Петре Порошенко в рамках большого коррупционного скандала с участием французских властей. При этом после катастрофы в Броварах на Украине начался масштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях, которые прямо или косвенно были замешаны в коррупционных делах уже при Владимире Зеленском.

    Вместе с тем накануне Зеленский объявил о решении продолжить «кадровые перемены» после некоторого затишья и анонсировал новые громкие дела. Тем самым, по мнению экспертов, Зеленский пытается парировать обвинения со стороны Запада в том, что офис президента расхищает переданные Украине средства и гумпомощь. Но вместо того, чтобы «слить», к примеру, министра обороны Алексея Резникова, он поступил иначе.

    В данном случае Зеленский решил использовать фигуры тех лиц, которые помогли ему стать президентом и были, по сути, архитекторами его избирательной кампании. Если говорить о Коломойском, то на его деньги был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. 

    В то же время Арсен Аваков, будучи на тот момент «королем» силового блока и контролируя «улицу» (то есть агрессивных националистов), обеспечил бескровную передачу власти от Порошенко Зеленскому, за что был на хорошем счету в Европе и США. Однако со временем Авакова отодвинули от контроля над силовым блоком, а Коломойский пошел поперек воли США, не желая расставаться с активами в банковском и нефтегазовом секторе.

    «Зеленскому сегодня надо заручиться полной поддержкой США. Этим и объясняется очередная волна якобы антикоррупционной борьбы. Чисткам подвергаются те люди, которые долгое время воспринимались негативно истеблишментом США», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Так, Коломойский давно раздражает Вашингтон.

    Причина тому – его попытки выйти из ранга олигархов и перенести свою деятельность на территорию Штатов. Кроме того, недовольны им были и «соросята», которым также не нравился Арсен Аваков», – обращает внимание собеседница.

    «Примечательно, что саму по себе коррупцию на Украине фактически взрастил Вашингтон. Но потом Штатам это надоело. Так что «чистки» закончатся нескоро. Уже сейчас идут обыски у бизнесмена и политика Столара – одного из самых крупных застройщиков Украины, а также у экс-директора департамента госзакупок Минобороны Украины Хмельницкого. Все это звенья одной цепи», – добавила она.

    «США также поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.

    «Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.

    «Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.

    «Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.

    «Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.

    И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», полагает Скачко.

    В то же время экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник напоминает, что «коррупция всегда была стержнем украинского государства». «И я не исключаю, что сейчас мы наблюдаем банальную борьбу за финансовые потоки и попытку согнать с места тех, кто успел нахватать побольше денег. Ермак, Резников и Зеленский хотят вытолкнуть с этой арены и Коломойского, и Авакова, которым теперь угрожают уголовные дела», – сказал Мирошник.

    «Это пауки в банке, которые жрут друг друга. Просто более молодые, наглые, поддерживаемые американцами пауки придут на смену тем, кого уже отправили в отставку и кому еще только предстоит лишиться своего места. Очевидно, что за всем происходящим уже традиционно стоят Лондон и Вашингтон. Но на жизни рядовых украинцев это никак не скажется», – заключил собеседник.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •