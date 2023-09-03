Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, кампания по перевыборам Зеленского плавно начала набирать ход.

Он добавил, что сначала Зеленский в интервью одному из западных СМИ заявляет о готовности идти на выборы и первым ходом «зашел со старых карт». Чеснаков отметил, что обещанную пять лет назад борьбу с олигархами наглядно продемонстрировали задержанием Игоря Коломойского, которого раньше не трогали, поскольку держали в качестве подходящей консервы под выборы.

«Знакомый драматургический конструкт: Кронос (Зеленский) оскопляет отца Урана (Коломойский). А в засаде уже поджидает сыночек Зевс (Ермак). Понаблюдаем за украинской комедией масок», – добавил Чеснаков.

Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.