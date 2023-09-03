Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
Кампания по перевыборам Зеленского превратилась в «комедию масок», заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, кампания по перевыборам Зеленского плавно начала набирать ход.
Он добавил, что сначала Зеленский в интервью одному из западных СМИ заявляет о готовности идти на выборы и первым ходом «зашел со старых карт». Чеснаков отметил, что обещанную пять лет назад борьбу с олигархами наглядно продемонстрировали задержанием Игоря Коломойского, которого раньше не трогали, поскольку держали в качестве подходящей консервы под выборы.
«Знакомый драматургический конструкт: Кронос (Зеленский) оскопляет отца Урана (Коломойский). А в засаде уже поджидает сыночек Зевс (Ермак). Понаблюдаем за украинской комедией масок», – добавил Чеснаков.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.