Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине
Адвокат Коломойского сообщил о его отказе вносить залог и намерении подать апелляцию
Арестованный судом в Киеве на два месяца украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.
Адвокат сказал, что сторона Коломойского «подает апелляцию, ждет полный текст решения суда». «Залог не вносим», – приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения, передает РИА «Новости».
В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.