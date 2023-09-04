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    6 комментариев
    4 сентября 2023, 01:57

    Рустем Умеров. Биография, связи с США и участие в политике

    Кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров

    Рустем Умеров. Биография, связи с США и участие в политике
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, уволив Алексея Резникова и предложив Верховной раде назначить на этот пост Рустема Умерова.

    Рустем Умеров родился семье депортированных крымских татар в 1982 году в Самарканде (Узбекская ССР). После репатриации окончил гимназию в Крыму, получил стипендию по американской программе «обмена будущих лидеров» FLEX для старшеклассников. В Национальной академии управления (Украина) получил диплом бакалавра по специальности «экономика» и магистра по специальности «финансы», пишет РБК.

    Занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам, передает ТАСС.

    С 2007 года является советником бывшего руководителя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы.

    В 2019 году Умеров был избран депутатом Верховной рады Украины от партии «Голос». С 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины, который занимается вопросами приватизации и аренды, а также управлял государственной собственностью.

    В марте 2022 года входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией, которые проходили в Белоруссии. Тогда же в СМИ проходила информация, что Умерова якобы пытались отравить, но он сам это опровергал.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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