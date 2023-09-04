Рустем Умеров. Биография, связи с США и участие в политике

Кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров

Tекст: Ольга Никитина

Рустем Умеров родился семье депортированных крымских татар в 1982 году в Самарканде (Узбекская ССР). После репатриации окончил гимназию в Крыму, получил стипендию по американской программе «обмена будущих лидеров» FLEX для старшеклассников. В Национальной академии управления (Украина) получил диплом бакалавра по специальности «экономика» и магистра по специальности «финансы», пишет РБК.

Занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам, передает ТАСС.

С 2007 года является советником бывшего руководителя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы.

В 2019 году Умеров был избран депутатом Верховной рады Украины от партии «Голос». С 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины, который занимается вопросами приватизации и аренды, а также управлял государственной собственностью.

В марте 2022 года входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией, которые проходили в Белоруссии. Тогда же в СМИ проходила информация, что Умерова якобы пытались отравить, но он сам это опровергал.



