В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России

Сенатор Джабаров: Британия и США останавливают Зеленского от переноса конфликта вглубь России

Tекст: Евгений Поздняков

«Зеленский в очередной раз пытается юлить. Конфликт уже давно перебросился на территорию России. Во-первых, четыре новых региона находятся фактически «в центре событий». Во-вторых, даже старые территории страны регулярно сталкиваются с атаками украинских беспилотников», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

«Мы имеем дело с крайне беспринципным человеком. Утром он заявляет одно, а вечером делает совершенно другое. Разум Зеленского затуманен недавней эйфорией всеобщего восхищения. Еще полтора года назад он разъезжал по европейским столицам в грязных джинсах и футболке, но ему все были рады, а сегодня его критикуют за провальное контрнаступление», – отмечает собеседник.

«Он стал тяготить западных лидеров, и это сильно печалит его самолюбивую натуру. Вместе с тем Зеленский все еще в состоянии понимать простые истины. Украина нужна Вашингтону и Брюсселю только в качестве «тарана против России». Стоит ВСУ остановиться, заговорить о возможности переговоров, и вся поддержка «цивилизованного мира» испарится», – подчеркивает сенатор.

«Но есть в словах Зеленского и доля правды. США и Британия не хотят масштабного расползания конфликта на территорию России. Ведь иначе Москва может начать действовать крайне жестко. Так что президент Украины в очередной раз выступил в роли рупора западной позиции», – резюмирует Джабаров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна». Также он подчеркнул, что ВСУ готовы к долгой войне при условии, если не будут терять людей.

Кроме того, он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране. «Я бы не хотел, чтобы мы жили без голосования три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь», – заверил президент.

Ранее Зеленский анонсировал выделение новых пакетов военной помощи уже в сентябре. Он отметил, что западные партнеры осведомлены о потребностях ВСУ. «Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Ожидаем решений», – уточнил он. По его словам, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности Украины.

При этом в американских СМИ продолжает нарастать критика в отношении военного руководства страны. Недавно The New York Times сообщила о нежелании командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского следовать указаниям Пентагона. Политолог Лариса Шеслер подробно объясняла, к чему приведут публичные разногласия в стане «союзников».