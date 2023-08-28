Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.11 комментариев
На Украине признали невыполнение плана по мобилизации
Министр обороны Украины заявил, что план мобилизации еще не выполнен
План мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его в настоящее время нет необходимости, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников указал, что план мобилизации, утвержденный Верховной радой в соответствии с представлением, пока не выполнен. Он отметил, что это значит, что на Украине в настоящее время нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. По его словам, на Украине есть еще ресурс с точки зрения правового поля, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига.нет».
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, мобилизация на Украине не прекращалась, возможен дополнительный призыв в ряды ВСУ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны обратилось с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.