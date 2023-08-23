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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    8 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    23 августа 2023, 18:40

    Зеленский рассказал о желании военных мобилизовать больше людей

    Зеленский заявил о желании военного командования Украины мобилизовать больше людей

    Tекст: Вера Басилая

    Военное командование обратились с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, с просьбой о мобилизации как можно большего количества людей к нему обратились украинское военное командование, добавив, что больше пока ничего не может сказать, передает РИА «Новости».

    Ранее государственная погранслужба и министерство обороны Украины приступили к обмену базами данных для ужесточения контроля за выездом военнообязанных за границу.

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

    23 августа 2023, 04:08
    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

    Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

    В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.

    Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.

    Коментарии (48)
    22 августа 2023, 23:52
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара, сообщают американские СМИ.

    По сведениям The New York Times, американцы советовали киевскому режиму сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю. Издание называет эту цель «главным приоритетом» Киева. Также, по мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники», передает РИА «Новости» сообщение издания.

    На протяжении трех месяцев украинская сторона, как пишет газета, игнорировала эти рекомендации, однако в последнее время отношение начало меняться. В публикации говорится, что 10 августа состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, его британского коллеги адмирала Тони Радакина и главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, которые убеждали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. По словам двух источников издания, Залужный согласился.

    В статье говорится, что Украина, по сведениям американской стороны, начала перебрасывать часть своих самых опытных боевых частей с востока на юг.

    Теперь у украинцев, продолжает NYT, есть месяц – полтора до начала сезона дождей, который затормозит возможное наступление и «не даст возможность в достаточной степени развить успех, если он будет достигнут».

    При этом фактором более важным, чем погода, американское издание считает риск того, что основные ударные силы Украины «могут выдохнуться к середине или концу сентября». Газета пишет, что около месяца назад на Украине провели ротацию, в результате которой войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, не сумевшие прорвать российскую оборону.

    Некоторые в США, по информации New York Times, полагают, будто контрнаступление ВСУ способно к зиме «преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск». При этом часть экспертов, мнение которых привела газета, сомневаются в достижимости такой цели.

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

    Коментарии (17)
    22 августа 2023, 20:12
    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»

    Глава МИД ФРГ Бербок: Россия установила в зоне СВО гигантские минные поля «размером с Западную Германию»

    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной рассказала про «гигантские минные поля». Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений.

    Коментарии (39)
    22 августа 2023, 22:44
    Москва выразила готовность ответить на предложения по урегулированию на Украине

    МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона открыта к дипломатическому решению кризиса на Украине и готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила бразильскому агентству Brasil de Fato, что Россия высоко ценит гуманитарные и посреднические инициативы, которые направлены на достижение мира, передает РИА «Новости».

    При этом спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что США и НАТО отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (67)
    23 августа 2023, 11:45
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Алина Власенко

    Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.

    Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes. К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.

    Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

    Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям. После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    23 августа 2023, 12:40
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении «хорошими темпами», заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

    Купянское направление остается «острым участком», и российские силы движутся там «с хорошим темпом», заявил Гагин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные удерживают Клещеевку на Артемовском направлении, там ведутся серьезные бои.

    Украинская сторона собрала большие силы в районе Урожайного в ДНР, но ВСУ несут потери, подчеркнул Гагин.

    ВСУ не преуспели в закреплении в населенных пунктах, поскольку там много разрушенных построек, в них сложно долго находиться и организовывать тыловое обеспечение.

    Также в среду Гагин заявлял, что украинские военные пытаются прорваться под Угледаром.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 10:05
    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании

    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото на фоне гобелена с Лениным в Дании

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав фото на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина во время поездки в Данию.

    Экс-премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров в своем Telegram-канале заметил эту нестыковку и задался вопросом, как теперь накажут Зеленского.

    «На Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки!» – отметил Азаров.

    Напомним, 20 августа на сайте Зеленского был опубликован фотоотчет о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.

    Также внешний вид Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X.

    Коментарии (24)
    23 августа 2023, 06:46
    ВСУ посоветовали не использовать танки Abrams и Leopard

    Newsweek: Украине посоветовали использовать советские танки вместо Abrams и Leopard

    ВСУ посоветовали не использовать танки Abrams и Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженным силам Украины не стоит использовать «свои лучшие танки», которые поставил Запад, чтобы прорваться через тщательно заминированную российской стороной территорию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что в этих целях ВСУ следует использовать свой старый танковый парк, передает РИА «Новости».

    Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил изданию, что ВСУ не следует использовать свои лучшие танки, рискуя потерять их на минных полях. Так, советский Т-64, по его словам, является «более расходным». А Leopard и Abrams, считает Райс, окажется полезным для ВСУ «в случае прорыва через сильно заминированную территорию».

    В свою очередь военный эксперт Марина Мирон заявила, что использовать западные танки в Запорожской области для Украины попросту опасно, поскольку «у русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности».

    Американские СМИ также пишут, что военные планировщики из США смогли уговорить военное руководство Украины изменить направление основного удара контрнаступления с востока на юг. По мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники».

    Коментарии (26)
    23 августа 2023, 02:47
    Экс-агент ЦРУ сказал, кого Зеленский винит в провале контрнаступления

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ

    Экс-агент ЦРУ сказал, кого Зеленский винит в провале контрнаступления
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного и обвинил в провале контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что о разгроме ВСУ красноречиво говорит решение украинских властей не пускать на фронт представителей СМИ, передает РИА «Новости».

    Делается это для того, чтобы пресса не смогла показать, как плохи дела у киевских силовиков, уверен бывший агент Центрального разведуправления США.

    Между тем американские СМИ пишут, что военные планировщики из США смогли уговорить Залужного изменить направление основного удара контрнаступления с востока на юг. По мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники».

    Коментарии (6)
    23 августа 2023, 10:14
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.

    Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.

    Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».

    Коментарии (7)
    23 августа 2023, 08:47
    Перегрузочный комплекс загорелся в Одесской области
    Перегрузочный комплекс загорелся в Одесской области
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Возгорание на площади 700 кв. метров возникло в ночь на среду в производственно-перегрузочном комплексе в Одесской области, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    В свою очередь в мэрии Одессы уточнили, что пожар произошел в складских помещениях комплекса, передает ТАСС.

    Ранее инфраструктура одного из украинских портов была повреждена на Дунае в Одесском регионе.

    Коментарии (15)
    23 августа 2023, 16:57
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, Путин в ходе беседы подтвердил, что «мы еще ничего не начинали» и «осенью будет очень много интересного», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    Коментарии (22)
    23 августа 2023, 15:29
    На Украине заявили о создании аналога российского «Ланцета»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские инженеры якобы создали аналог российским беспилотникам «Ланцет», заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров в интервью местным телеканалам.

    Производители уже подготовили продукт «по типу «Ланцет», власти страны занимаются его «масштабированием», заявил Федоров, передает ТАСС. Уже определено количество дронов и введены сроки по их производству, добавил он.

    По его словам, российский беспилотник – эффективное и грозное оружие, киевский режим анализирует практику его применения по данным из открытых источников.

    Напомним, украинские военные жаловались президенту страны Владимиру Зеленскому на российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан».

    Коментарии (30)
    23 августа 2023, 14:26
    Отряды Западной группировки улучшили положение на Купянском направлении
    Отряды Западной группировки улучшили положение на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три пикапа, американская артсистема М777, а также гаубица Д-20.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ около Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки уничтожены до 80 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки: польская Krab и немецкая Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три американские гаубицы М119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщил Конашенков.

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