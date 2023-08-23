Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.11 комментариев
Зеленский рассказал о желании военных мобилизовать больше людей
Зеленский заявил о желании военного командования Украины мобилизовать больше людей
Военное командование обратились с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, с просьбой о мобилизации как можно большего количества людей к нему обратились украинское военное командование, добавив, что больше пока ничего не может сказать, передает РИА «Новости».
Ранее государственная погранслужба и министерство обороны Украины приступили к обмену базами данных для ужесточения контроля за выездом военнообязанных за границу.
Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.