Порошенко анонсировал разрыв соглашения о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от МИДа страны пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

«Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией... Уже в ближайшее время я жду от МИДа необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса», – передает его слова РИА «Новости».

Весной Киев заявил, что договор о дружбе с Россией является одним из «принципиальных соглашений», на него Киев ссылается в исках против Москвы в международных судах.