Украина захотела пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией

Киеву необходимо в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Москвой, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Как заявил глава МИД Украины, подготовкой «анализа» по СНГ занимаются все министерства страны, такие же шаги следует предпринять в отношении соглашений с Россией, хотя на это потребуется время.

Климкин сказал, что нет возможности «держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности».

При этом он заявил, что не может озвучить «дальнейшие шаги», которые будут сделаны в ближайшее время.

Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что для переговоров по Донбассу альтернативы «нормандскому» формату нет.

«Вот Лавров говорит сначала, «что будет с нормандским форматом», «потом Минск должен выполняться»… А мы где это будем обсуждать? У нас же минского формата нет, у нас есть площадка минская», – сказал Климкин, добавив, что также «есть отдельный трек с США».