Порошенко назвал СНГ «инструментом цивилизованного развода» республик СССР

Украинское государство выйдет из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств, заявил президент страны Петр Порошенко.

По его словам, Киев намерен расторгнуть те соглашения, в которых усмотрит «хотя бы малейшее несоответствие украинским национальным интересам», передает ТАСС.

Порошенко заявил, Украина рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода после распада Советского Союза.

Глава украинского государства напомнил, что Киев не ратифицировал устав СНГ, так как не собирался становиться полноценным участником Содружества.

В субботу Порошенко подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества независимых государств. Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.