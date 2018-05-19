Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества независимых государств.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ», – сообщил Порошенко в Twitter.

Он добавил, что СНГ для Украины «окончательно и бесповоротно ушло в прошлое». «Будущее наше – в Европе, и только!» – добавил он.

В комментариях под записью Порошенко интернет-пользователи напомнили слова народного поэта Дагестанской АССР: «В того, кто выстрелит в прошлое из пистолета, будущее выстрелит из пушки».

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

В середине апреля Порошенко дал поручение кабмину о расторжении ряда договоров со странами СНГ.