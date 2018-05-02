Украина приостановила деятельность в органах СНГ

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, сообщает пресс-служба СНБО.

«Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений», – сообщатся на сайте СНБО.

16 апреля украинский президент Петр Порошенко дал поручение кабмину о расторжении ряда договоров со странами СНГ.

Перед этим Порошенко заявил о намерении прекратить действие положений по военному и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе Украины и России, также было поручено начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.