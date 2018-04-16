Порошенко поручил избавиться от «ненужных» Украине договоров со странами СНГ

Украинский президент Петр Порошенко дал поручение кабмину о расторжении ряда договоров со странами СНГ, сообщила представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко.

«Верховный главнокомандующий призвал правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ», – передает РИА «Новости» слова Луценко.

По ее словам, необходимо денонсировать ряд договоров, оставив лишь те, что «прагматически необходимы Украине». К «необходимым» Луценко отнесла договор о признании дипломов, признании трудоустройства, договор о транзите. По ее словам, они нужны для работы украинской экономики.

На прошлой неделе Порошенко заявил о намерении прекратить действие положений по военному и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе Украины и России. Порошенко также поручил кабмину начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.