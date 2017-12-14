Порошенко назвал пункты, которые хочет убрать из договора о дружбы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении прекратить действие положений по военному и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе Украины и России.

«После принятия закона о реинтеграции Донбасса появился официальный термин в украинском законодательстве и в международных документах – «российская агрессия» (о каких международных документах идет речь, не уточняется - прим. ВЗГЛЯД). И в связи с агрессией Украина имеет право приостановить и нормы о стратегическом партнерстве, и нормы по военному сотрудничеству, и нормы по военно-техническому сотрудничеству, и много других норм, которые не в интересах Украины», – заявил Порошенко в эфире украинских телеканалов, передает РИА «Новости».

По его словам, положения о суверенитете и территориальной целостности Украины должны остаться в силе.



«Твердо остаются нормы о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, о международно признанных границах, которые зафиксированы в этом договоре. То, что на сегодня обязательно работает на нас, останется. Эта модель в ближайшее время будет предложена мною Верховной раде», – отметил он.

В четверг Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он также заявил, что внесет в Верховную раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

Ранее сообщалось, что правительство Украины может внести изменения в договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, очередной 10-летний срок действия которого истекает в апреле 2019 года.