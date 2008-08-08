В Раде предупредили о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией

Взгляд
5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
Разделы

Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как России относиться к бегству жителей с Украины

Все больше жителей Украины вынуждены уехжать заграницу - сначала на заработки.Фото: Stanislav Belousov/Reuters
Украина переживает демографическую катастрофу, и это признают сами киевские власти. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежегодно из незалежной «выезжает примерно миллион украинцев». Казалось бы, нам должно быть только выгодно то, что Украину покидает ее население – в том числе переезжая в Россию. Однако так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
Перейти а раздел…

Татьяна Жданок: В Латвии в качестве врага выбраны Россия и русские

Спустя 27 лет после распада Союза сотни тысяч русскоязычных остаются в Латвии людьми второго сортаФото: Диана Спиридовска/ТАСС
«Ситуация очень тяжелая, у многих тут действительно есть ненависть к русским, и это, к сожалению, результат 27-летней обработки мозгов латышской части населения», – рассказала газете ВЗГЛЯД бывший депутат Европарламента, лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок. Власти запретили ей избираться в парламент республики. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...

«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

      Перейти а раздел…

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...

      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
      Подробности...

      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Выяснилось, когда просверлили дырку в «Союзе»
          Россия указала на ложь Британии о выводах ОЗХОМосква уличила Вашингтон в поставках оружия на УкраинуНа Урале произошло землетрясениеБританскому флоту предсказали катастрофу
          Лавров заподозрил США в попытке спасти сирийских террористовИндия отказалась производить автоматы вместе с РоссиейВ Раде предупредили о последствиях разрыва договора о дружбе с РоссиейЛавров назвал главное достижение Хиллари Клинтон
          Постпред США при ООН обвинила Россию и Китай в создании проблемГреция предложила США свои военные базыНежелающих выбирать татарский язык родителей предложили поставить на колениПосле слов Макрона о стратегическом партнерстве с Россией послы ЕС «навострили уши»

          Главная тема


          Как России относиться к бегству жителей с Украины

          «проблемные вопросы»


          Минск пообещал «острый разговор» Лукашенко с Путиным

          международная безопасность


          США объявили о попытках России и Китая создать новый миропорядок

          «Большая игра»


          Лавров обвинил США в манипулировании долларом

          террористический акт


          Захарченко взорвали с помощью Чебурашки

          политическая демагогия


          Украина заявила претензии на донских казаков

          подозрительные транзакции


          Через банк в Эстонии за год провели 30 млрд «российских» долларов

          «триумфальный момент»


          Напарник Армстронга «дополнил» оскорбивший американцев фильм о высадке на Луне

          подлое преступление


          Почему охрана Захарченко оказалась бессильна

          церковный ракол


          Сергей Худиев: Что же произошло на самом деле и почему этот Томос так важен?

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          Миграционный кризис


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Макрону пока не особенно удалось убедить датчан в том, что их нет

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          В Раде предупредили о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией

             5 сентября 2018, 07:26
          Фото: кадр телеканала 112 Украина
          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Депутат Верховной рады Вадим Рабинович выразил уверенность, что прекращение договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, поскольку Москва продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Киева.

          «Снять договор с Россией сегодня – это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», – отметил политик в эфире телеканала «112 Украина».

          Парламентарий раскритиковал последние инициативы Киева, включая закрытие железнодорожного сообщения с Россией, подчеркнув, что они направлены на ухудшение ситуации на Украине.

          «Нас убивают до конца», – заключил Рабинович.

          Накануне глава МИД Украины объявил о намерении пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

          В минувшую пятницу Климкин объявил, что власти Украины подготовили пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией. В Кремле назвали этот шаг Киева неразумным.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............