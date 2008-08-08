В Раде предупредили о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович выразил уверенность, что прекращение договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, поскольку Москва продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Киева.

«Снять договор с Россией сегодня – это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», – отметил политик в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий раскритиковал последние инициативы Киева, включая закрытие железнодорожного сообщения с Россией, подчеркнув, что они направлены на ухудшение ситуации на Украине.

«Нас убивают до конца», – заключил Рабинович.

Накануне глава МИД Украины объявил о намерении пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

В минувшую пятницу Климкин объявил, что власти Украины подготовили пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией. В Кремле назвали этот шаг Киева неразумным.