Украинский генерал: Если Россия не перестанет задираться, НАТО примет меры

НАТО примет меры, если поведение России в акватории Азовского моря не изменится, заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.

Пока вопрос освобождения Донбасса и Крыма «от оккупации» пытаются решить политико-дипломатическим путем, заявил Богдан в интервью изданию «Апостроф».

«Но если взять классическую формулу, то дипломатия тогда успешна, когда свое дело сделают военные. То есть рано или поздно, но очевидно, Украине придется применять и военный фактор, чтобы освободить временно-оккупированные территории Донбасса, а затем и Крыма», – сказал он.

В частности, считает он, Украина должна «мобилизовать весь международный ресурс», чтобы наращивались санкции в отношении Крыма, и показывать, что на Украине лучше, чем в Крыму. При этом, считает он, не нужно «идти на сомнительные компромиссы с Россией». По его оценкам, ситуация может улучшиться в течение пяти-шести лет.

Пока Богдан не видит оснований для военного сценария. «Единственное, если поведение России не изменится в акватории Азовского моря, если Россия не перестанет задираться в том же Черном море, создавать определенные проблемы для гражданских судов, то Северо-атлантический альянс предпримет соответствующие меры по поводу того, чтобы создать России серьезные проблемы военного характера», – отметил он.

По его словам, стратегические преимущества России в Черноморском регионе «никого не устраивают».

Богдан утверждает, что Россия «не способна противостоять мощи НАТО».

В четверг украинский президент Петр Порошенко, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что базы Черноморского флота России в Севастополе не будет, когда Украина заберет себе Крым.