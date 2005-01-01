Порошенко пообещал избавиться от базы ЧФ в Крыму

Когда Украина заберет себе Крым, базы Черноморского флота России в Севастополе не будет, пообещал украинский президент Петр Порошенко, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием.

Глава украинского государства напомнил, что из конституции Украины предлагается вычеркнуть норму, разрешающую базирование Черноморского флота в Крыму, передает РИА «Новости».

Порошенко ранее сам предлагал Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма.

Напомним, при президенте Украины Викторе Януковиче в апреле 2010 года в Харькове между Москвой и Киевом было заключено соглашение, продлевающее пребывание ЧФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью его продления. В обмен на это украинское государство получило скидку за российский газ в размере 100 долларов за 1 тыс. кубометров.

Также Порошенко заявил, что эмиграция украинских граждан из страны приобрела серьезные масштабы. Он указал, что восточноевропейские страны сталкиваются с этим вызовом в процессе евроинтеграции, становясь «частью европейского рынка труда».

Отметим, слова Порошенко о якобы становлении Украины частью европейского рынка труда выглядит преждевременным. Напомним, отмена виз с Европейским союзом не дает украинским гражданам права на работу в ЕС. Украинцы могут въезжать без виз в европейские страны сроком до 90 дней за полгода с туристическими, профессиональными или иными целями. Ранее отмечалось, что от отмены виз между Украиной и ЕС больше всего выигрывает Польша, нуждающаяся в сезонных рабочих: украинец приезжает в эту республику по туристической визе, нелегально работает 89 дней и уезжает.

Кроме того, Порошенко в четверг пообещал, что Киев будет укреплять государственный статус украинского языка во всех сферах жизни. По его словам, украинский язык является «составляющей силы и успеха» украинского народа.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, как Украина встала на путь тотального геноцида русского языка.