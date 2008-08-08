Порошенко предложил Раде исключить из конституции Украины положение о ЧФ в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма, сообщила представитель главы украинского государства в парламенте Ирина Луценко.

Луценко уточнила, что Порошенко предлагает исключить из основного закона страны положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды. «Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским», – приводит ее слова РИА «Новости».

При президенте Украины Викторе Януковиче в апреле 2010 года в Харькове было подписано соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. За это Украина получила скидку на газ в размере 100 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газета ВЗГЛЯД подробно обсуждала желание Порошенко изменить конституцию Украины, не выходя из Харьковских соглашений 2010 года о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ в Крыму.

Напомним, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Луценко также сообщила, что Порошенко в понедельник зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО. По ее словам, изменения будут внесены в преамбулу конституции.

Тем временем лидер фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины Максим Бурбак высказался за усиление военного присутствия Киева в Азовском море. Он заявил, что Россия якобы устраивает «морскую блокаду» Украины.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина якобы способна уничтожить российский флот в Азовском море за несколько минут.

Российская сторона действует в Азовском море в строгом соответствии с требованиями закона, причем Киев это признавал: в частности, об этом говорил замминистра Украины по «временно оккупированным территориям» Георгий Тука, который отметил, что Россия «имеет право досматривать любое судно, которое заходит в Азовское море».