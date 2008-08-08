В Раде пригрозили уничтожить российский флот в Азовском море «за пять минут»

Депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина может уничтожить российский флот в Азовском море за несколько минут.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей, любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5-10 минут», – цитирует «Обозреватель» Березу.

По его словам, Украина имеет все средства, позволяющие противостоять российскому флоту.

«Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе – оно практически все у нас – и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот», – считает нардеп.

Депутат заявил, что украинские силовики сейчас проводят все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для «адекватного ответа противнику».

Береза также выразил надежду на «взвешенные и трезвые решения» на созванном президентом Петром Порошенко заседании СНБО по ситуации в Азовском море.

«Распределение моря, которое было во времена предыдущих президентов, не в пользу Украины, и здесь Порошенко должен поставить задачу МИД: что нам надо разрывать, как защититься, где апеллировать к международным институтам, где апеллировать к нашим партнерам, а где подавать иски в международные суды», – подчеркнул он.

Береза добавил, что Украина должна «разрывать все договоры», действующие не в интересах страны. По его утверждению, Россия и дальше будет «продолжать вести гибридную войну».

В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском море.

В среду командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявлял о планах нарастить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.