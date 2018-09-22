Украинские военные корабли приблизились к берегам Крыма

Два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.

«В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины – корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» – находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне России, следуя в северо-восточном направлении», – цитирует ТАСС сообщение погрануправления.

Корабли береговой охраны погранслужбы ФСБ России сопровождают украинские корабли «в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее cовет национальной безопасности и обороны Украины утвердилкомплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В начале сентября пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯОД-2105» у берегов Крыма.