ФСБ объяснила задержание украинского судна у берегов Крыма

Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯОД-2105» с четырьмя моряками, так как они осуществляли незаконный рыбный промысел у берегов Крыма, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по республике.

«Северо-западнее мыса Урет пограничным сторожевым кораблем «Аметист» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержано украинское рыболовецкое судно «ЯОД-2105» (порт приписки Вилково, Украина), осуществлявшее незаконный промысел водных биологических ресурсов в российской исключительной экономической зоне без разрешительных документов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Все задержанные – жители Одесской области. Капитан и экипаж признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи в исключительной экономической зоне России.

«На шхуне имелись орудия промысла камбалы-калкан: ставные сети, приспособления для выборки сетей и последующей транспортировки улова. Рыболовецкое судно доставлено в порт Севастополь», – отметили в ведомстве.

Судно было задержано 27 августа.

Ранее о задержании судна с украинскими рыбаками у берегов Крыма сообщал Киев.

Кроме того, 1 сентября Украина заявила о задержании Россией судна Amadore.

Добавим, что Украина удерживает в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин», а также отказывается признавать россиянами крымских моряков с задержанного Украиной судна «Норд».