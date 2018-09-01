Собственник судна «Механик Погодин» подал в суд из-за незаконного удержания в порту

Компания «В.Ф. Танкер», которой принадлежит танкер «Механик Погодин», заблокированный в порту украинского Херсона, подала иск о взыскании убытков за незаконное удержание судна.

«ООО «В.Ф. Танкер» подало иск в Херсонский окружной административный суд на Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины и капитана Херсонского морского порта. Компания намерена взыскать убытки за незаконное задержание судна «Механик Погодин», исчисляемые сотнями тысяч долларов», – говорится в сообщении компании.

В «В.Ф. Танкер» отметили, что танкер остается заблокированным в порту, несмотря на «устранение всех формальных причин для задержания», а СБУ и портовые власти отрицают задержание. При этом капитан порта ссылается на решение погранслужбы, которая опирается на письмо СБУ.

«В этой ситуации непонятно, кто принял решение и, следовательно, несет ответственность за незаконное удержание в порту Херсон российского танкера «Механик Погодин», – говорится в заявлении компании.

В пятницу в «В.Ф. Танкер» сообщали, что «Механик Погодин» пытаются полностью обесточить в порту Херсона.

В воскресенье Служба безопасности Украины вызвала представителя компании «В. Ф. Танкер» на допросы по делу 2014 года.

Ранее капитан «Механика Погодина» выразил протест в связи с задержанием российского танкера, экипаж которого отбил уже три попытки представителей Украины незаконно проникнуть на борт судна.