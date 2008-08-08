На Украине попытались обесточить российский танкер «Механик Погодин»

Российский танкер «Механик Погодин», заблокированный в порту украинского Херсона, пытаются полностью обесточить.

«29 августа по неустановленным причинам в порту Херсон компания-бункеровщик отказала незаконно удерживаемому в его акватории судну «Механик Погодин» в плановой бункеровке топливом. Разрешение на бункеровку было заранее получено от таможенных и пограничных органов», – сообщается на сайте компании «В. Ф. Танкер», которой принадлежит судно.

В компании отметили, что бункеровка была отменена в день ее проведения. «В связи с непредвиденно появившимися форс-мажорными обстоятельствами (отсутствие ресурса) поставщик топлива дал неожиданный письменный отказ», – сообщили в «В. Ф. Танкер».

По данным судовладельцев, несмотря на режим строгой экономии, запаса дизельного топлива «Механика Погодина» хватит максимум до 3–4 сентября.

«Остановка судовых дизель-генераторов приведет к обесточиванию судна и выведению из строя целого ряда механизмов, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию. Это, в свою очередь, грозит созданием чрезвычайной ситуации и угрозой экологического бедствия в акватории порта», – подчеркнули в компании.

«Обесточивание судна сделает невозможным и нахождение на нем экипажа, т.к. перестанут функционировать системы жизнеобеспечения. Открытым остается вопрос, сколько еще будет продолжаться этот произвол со стороны украинских властей и изощренное издевательство над людьми?» – добавили представители российской фирмы.

В воскресенье Служба безопасности Украины вызвала представителя компании «В. Ф. Танкер», которой принадлежит удерживаемое в Херсоне российское судно «Механик Погодин», на допросы по «универсальному» уголовному делу.

Ранее капитан «Механика Погодина» выразил протест в связи с задержанием российского танкера, экипаж которого отбил уже три попытки представителей Украины незаконно проникнуть на борт судна.