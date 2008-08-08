Киев пожаловался на задержание украинского судна в Крыму

Пограничным управлением ФСБ по Крыму задержано украинское рыбопромысловое судно «ЯОД 2105», заявил главк так называемой нацполиции Украины в Крыму и Севастополе.

Задержаны четыре гражданина Украины, которые сейчас находятся на пограничной заставе в Севастополе.

В сообщении главка в Facebook говорится, что судно задержали 28 августа.