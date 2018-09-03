Киев отказался признавать экипаж «Норда» россиянами

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова, комментируя предложение Москвы обменять моряков с судна «Норд» на экипаж судна «ЯМК-0041», заявила, что не может обсуждать обмен «одних граждан Украины на других граждан Украины».

Денисова сказала, что письма с объяснением своей позиции направила российской коллеге Татьяне Москальковой еще в пятницу, но «никакого ответа на них пока не получила». Денисова заявила, что готова вести переговоры с Москальковой в любой стране, но «только в формате встречи двух уполномоченных», передает РИА «Новости».

Украинская сторона заявляет, что экипаж российского судна «Норд» состоит из граждан Украины.

В сообщении украинского омбудсмена говорится, что они «не являются задержанными, могут свободно передвигаться и выехать с территории Украины на основании паспорта гражданина Украины».

Денисова также заявила, что экипаж «ЯМК-0041» «ограничен в праве на свободу передвижения и выезда на материковую часть Украины, поскольку у них нет паспортов».

Напомним, что экипаж «Норда» состоит в основном из крымчан, у которых есть только российские паспорта. Москва предлагает обменять задержанных Россией украинских рыбаков «ЯМК-0041» на российских моряков с судна «Норд».