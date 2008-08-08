Россия поддержала предложение по обмену моряков «Норда»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что российские власти поддерживают предложение об обмене моряков украинского судна «ЯМК-0041» на экипаж крымского сейнера «Норд».

Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Понимая «зеркальность» данной ситуации с обстоятельствами, в которых оказались российские моряки судна «Норд», задержанные украинскими пограничниками 26 марта, исходя из гуманитарных соображений, российские органы государственной власти поддерживают предложение об осуществлении одновременного перехода через границу и возвращении в место своего проживания моряков двух государств», – написала Москалькова.

Российский омбудсмен выразила сожаление, что от украинской коллеги до сих пор не последовало ответа по этому вопросу.

«Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, содействовать реализации вышеуказанных действий и призвать компетентные органы Украины к созданию условий для возвращения российских и украинских моряков на родину к своим семьям», – говорится в письме.

Во вторник Москалькова предложила Денисовой обменять задержанных Россией украинских рыбаков на российских моряков с судна «Норд».

В марте украинские правоохранительные органы задержали российский сейнер «Норд». В мае у западного берега Крыма по подозрению в браконьерстве было задержано украинское судно «ЯМК-0041». В начале июля российские пограничники отпустили четырех членов экипажа «ЯМК-0041».