Москалькова предложила Киеву обменяться задержанными моряками

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой обменять задержанных Россией украинских рыбаков на российских моряков с судна «Норд».

Москалькова заявила, что не раз уже предлагагла провести обмен. Она надеется, что на этот раз получится «достучаться до сердец тех, кто может принять решение», сообщается на сайте омбудсмена.

Омбудсмен по защите прав человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что экипаж украинского судна «ЯМК-0041», задержанный Россией, находится на грани выживания, поскольку официальный Киев и судовладельцы просто про них забыли.

При этом у рыбаков нет жалоб к российской стороне на условия содержания или здоровье – они имеют возможность обследоваться в лечебных учреждениях Севастополя. Однако капитан обеспокоен «неизвестностью и тяжелым финансовым положением семьи» на Украине.

Лубина организовала встречу рыбаков с членом исполнительного совета Европейского института омбудсмана Ниной Карпачевой. Экипаж сообщил ей, что письменного контракта перед выходом в рейс с моряками не заключалось, поддержку Украина им больше не оказывает.

«Неужели власти незалежной забыли о своих моряках?!» – заявила Лубина.

В марте украинские правоохранительные органы задержали российское рыболовецкое судно «Норд». В мае у западного берега Крыма по подозрению в браконьерстве было задержано украинское судно «ЯМК-0041».

В начале июля российские пограничники отпустили четырех членов украинского рыболовецкого судна.