Москалькова предложила Киеву обменяться задержанными моряками

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28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Молдавия приближается к исчезновению

Современная Молдавия – это тираническая олигархия, вся власть в стране принадлежит мультимиллионеру Владимиру ПлахотнюкуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Молдавия отмечает главный национальный праздник. В 1991 году, вскоре после путча в Москве, кишиневские власти приняли декларацию независимости, которая, как и декларации прочих республик СССР, была оперативно признана мировым сообществом. По состоянию на 2018 год видно: эксперимент под названием «государство Молдавия» близок к завершению. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Москалькова предложила Киеву обменяться задержанными моряками

             28 августа 2018, 01:57
          Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
          Текст: Антон Антонов

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          Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой обменять задержанных Россией украинских рыбаков на российских моряков с судна «Норд».

          Москалькова заявила, что не раз уже предлагагла провести обмен. Она надеется, что на этот раз получится «достучаться до сердец тех, кто может принять решение», сообщается на сайте омбудсмена.

          Омбудсмен по защите прав человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что экипаж украинского судна «ЯМК-0041», задержанный Россией, находится на грани выживания, поскольку официальный Киев и судовладельцы просто про них забыли. 

          При этом у рыбаков нет жалоб к российской стороне на условия содержания или здоровье – они имеют возможность обследоваться в лечебных учреждениях Севастополя. Однако капитан обеспокоен «неизвестностью и тяжелым финансовым положением семьи» на Украине.

          Лубина организовала встречу рыбаков с членом исполнительного совета Европейского института омбудсмана Ниной Карпачевой. Экипаж сообщил ей, что письменного контракта перед выходом в рейс с моряками не заключалось, поддержку Украина им больше не оказывает.

          «Неужели власти незалежной забыли о своих моряках?!» – заявила Лубина.

          В марте украинские правоохранительные органы задержали российское рыболовецкое судно «Норд». В мае у западного берега Крыма по подозрению в браконьерстве было задержано украинское судно «ЯМК-0041».

          В начале июля российские пограничники отпустили четырех членов украинского рыболовецкого судна.


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