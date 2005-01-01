В США сказали, сколько продержится база ВМС Украины в Азовском море

Россия «в считанные минуты» может уничтожить украинскую базу в Азовском море, считает американский журнал The American Conservative.

Целью строительства Украиной с участием США военно-морской базы в Азовском море является возможность противостоять России в регионе. Но в случае конфликта небольшое количество кораблей ВМС Украины будут быстро затоплены, а база – уничтожена, передает РИА «Новости» со ссылкой на The American Conservative.

Издание называет Черное море «исторически российским», поэтому сомневается, нужно ли американскому флоту помогать Украине.

В частности, указывает издание, Вашингтон пытался создать противовес России в Грузии, но во время конфликта 2008 года Грузия была разгромлена в Южной Осетии в течение 48 часов.

В понедельник секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник рассказывал подробности создания украинской военной базы в Азовском море.

Ранее стало известно, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины, пройдя под Крымским мостом, направились в порт Мариуполя.