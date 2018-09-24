В Киеве раскрыли подробности плана создания базы в Азовском море

Будущая украинская военная база в Азовском море первоначально будет использовать инфраструктуру торговых портов, сообщил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник со ссылкой на утвержденный генштабом план.

«Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом. Что касается инфраструктуры, пока будет использоваться инфраструктура торговых портов», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в дальнейшем возможно строительство дополнительных причалов военного применения.

Ранее стало известно, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины, пройдя под Крымским мостом, направились в порт Мариуполя.