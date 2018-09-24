Назван порт прибытия прошедших под Крымским мостом украинских кораблей

Украинские корабли, прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому поливу, держат курс в Мариуполь, сообщают СМИ.

«Сегодня ближе ко второй половине дня ожидается прибытие в Мариуполь поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец», что 20 сентября отправились из Одессы и вчера перешли Керченский пролив», – сообщает «Украинский милитаристский портал».

Корабли сопровождаются двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны», отмечают журналисты.

В воскресенье украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли под Крымским мостом. Сообщалось, что оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море.