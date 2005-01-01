Опубликовано видео прохода украинских кораблей под Крымским мостом

В Сети появилась видеозапись прохода кораблей ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» под Крымским мостом.

Видеозапись опубликована на канале YouTube «Вести Крым».

Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» проследовали в Азовское море в сопровождении кораблей береговой охраны России.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter поздравил корабли украинского ВМС «Донбасс» и «Корец» с выходом в Азовское море.

«Поздравляю наши военные корабли – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» – с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!» – написал он.

СМИ ранее сообщили, что корабли ВМС Украины направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. В воскресенье они прошли под Крымским мостом.