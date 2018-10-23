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Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
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Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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          Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

          Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском море   16 ноября 2018, 15:04
          Фото: navy.mil.gov.ua
          Текст: Алексей Нечаев

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          Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг?

          Россия может закрыть Азовское море для украинских судов. С таким резким заявлением накануне выступил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

          Так сенатор отреагировал на заявление Украины, которая накануне отчиталась о задержании 15 судов, которые ранее якобы незаконно заходили в порты Крыма. Всего же в после зрения украинских пограничников находится 940 судов, значительная часть которых – это плавсредства, обслуживающие работы крымских портов.

          Напомним, что самой громкой историей было задержание в марте рыболовецкого судна «Норд», зарегистрированного в Крыму и ходящего под российским флагом. У экипажа изъяли паспорта, а в октябре семерых членов команды обменяли на нескольких украинских моряков. Украина выставила на торги «Норд» с начальной суммой в 1,6 млн гривен, но продажа так и не состоялась.

          Действия украинских властей, по мнению Клинцевича, являются «явным беспределом», подталкивающим Россию к «резким ответным действиям». «Мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства», – пригрозил Клинцевич, добавив, что такие действия со стороны Москвы реально не исключены.

          В Кремле также не исключают принятие мер для защиты моряков в Азовском море, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее на кризисные явления в Азове обращал внимание и сам Владимир Путин. Он с возмущением назвал задержание Украиной российских судов незаконным и противоречащим российско-украинским межгосударственным соглашениям.

          Не оставили без комментариев сложившуюся ситуацию в российском МИДе. По словам статс-секретаря и замглавы российского внешнеполитического ведомства Григория Карасина, действия Украины в Азовском море и планы официального Киева по созданию военно-морской базы в Бердянске «нагревают опасную ситуацию». При этом на Смоленской площади отметили, что Россия в данной ситуации «ведет себя предсказуемо – в соответствии с международным правом».

          Напомним, что, судя по заявлениям Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), уже в этом году планируется открытие базы украинских ВМС на Азовском море, а именно – в Бердянске. Киевские стратеги планируют развернуть здесь дивизион бронированных катеров. В октябре сюда были привезены по суше и спущены на воду бронекатера «Кременчуг» и «Лубны». Здесь же, в Бердянске, как отмечает «Военно-промышленный курьер», уже базируется 501-й отдельный батальон морской пехоты.

          30 октября погранслужба Украины сообщила о прошедших на побережье Азовского моря учениях. При этом обещанные Киевом совместные с НАТО учения на Азове не состоятся, «чтобы не провоцировать Россию» – о чем сообщил в этот вторник глава украинской миссии при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

          Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, как и Клинцевич, считает, что если в ситуации с задержанием Украиной российских судов в Азовском море действовать в логике войны, то ответные меры Москвы могут быть самыми различными, вплоть до перекрытия Керченского пролива и приостановки любых торговых возможностей для украинских торговых судов.

          «Это настоящая война, которую нам объявили в этой акватории. И оставлять это без встречных ответных действий просто нельзя, иначе это будет развиваться дальше как снежный ком. Сегодня 15, а завтра еще какое-то количество судов. Это просто нахальство, которое нужно усмирять и давать понять, что так продолжаться дальше не может. На мой взгляд, нужны ответные жесткие, очень внятные и адекватные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД Морозов.

          Любой другой вариант будет выглядеть просто нелепым, уверен сенатор. Понятно, что ответные действия нужно сопровождать в том числе и попытками убедить украинскую сторону не поступать столь неадекватно. Это не только экономическое давление и не только действия, связанные с наведением порядка в акватории Азовского моря, но и одновременно попытки убедить украинскую сторону, что в этой войне она победителем точно не будет. «Украина провоцирует Россию на ответные действия, но если не отвечать, тогда это будет выглядеть как беспомощность», – подытожил Олег Морозов.

          Украинцы продолжат провоцировать Россию, так как «это в интересах киевской власти», уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

          «Властям Украины накануне выборов выгодно максимально побуждать Москву на какие-то жесткие меры для того, чтобы представить ситуацию так: «Москва против нас, собирайтесь вокруг президента, все остальные – враги и предатели»,

          – заявил он газете ВЗГЛЯД. Тем не менее Погребинский уверен, что Россия не станет действовать жестко в сложившейся ситуации. 

          По мнению собеседника, «отбить у Киева охоту продолжать эти шаги довольно сложно» и на данный момент практически невозможно найти меры, которые исправят ситуацию.

          «Я не представляю себе таких инструментов, которые бы произвели какое-то впечатление на тех, кто принимает решения, но не сказались бы на простых украинских гражданах, которые здесь ни при чем. Я считаю, что Москва тут находится в почти безнадежном положении», – добавил Погребинский, еще раз отметив, что главное – не риторика российских сенаторов, а реальные шаги Москвы, которые «не будут слишком жесткими».

          «Ситуация непростая, потому что совершенно явно, что украинская сторона нащупала слабое звено для того, чтобы обострять отношения с Россией в рамках уже идущей предвыборной кампании. Эта слабость проявляется в не до конца урегулированном статусе Азовского моря после того, как Крым стал российским», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

          «Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях для того, чтобы под этим предлогом задерживать суда и заниматься другими провокациями», – подчеркнул эксперт. «И, будем говорить прямо, они очень эффективно это используют. Поэтому тут сгоряча шашкой рубить не стоит. Прямое закрытие входа в море, на берегу которого находятся украинские порты, – это прецедент в международном морском праве, который мы вряд ли как-то можем объяснить. Поэтому надо думать, как наиболее эффективно ответить, но не махать шашкой», – резюмировал Жарихин.


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