Москва предупредила об опасности идеи Киева по созданию базы ВМС в Азовском море

Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин предупредил, что военно-морские учения Украины в Азовском море и планы Киева по созданию военно-морской базы в Бердянске нагнетают опасную ситуацию.

Дипломат рассказал, что на консультациях в Брюсселе с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид была затронута «тревожная ситуация, которую создают заявления киевского руководства по отношению к Азовскому морю, где искусственно раздувается так называемая милитаризация моря», передает ТАСС.

«Это искусственное построение, направленное на эскалацию ситуации в Азовском море и на самом деле Россия ведет себя предсказуемо в соответствии с международным правом», – указал Карасин.

В то же время он отметил, что заявление Киева относительно намерений создать в Бердянске военно-морскую базу, их периодические военно-морские учения, которые перекрывают зону Азовского моря, имеют место, это подтверждено.

«Ситуация опасная, и нагревается она Киевом», – подчеркнул Карасин.

По словам Карасина, в ходе консультаций стороны договорились обмениваться сведениями и статистикой, чтобы вывести на чистую воду те силы в Киеве, которые пытаются искусственно создать в Азовском море и Керченском проливе новую международную проблему.

Накануне Украина заявила о задержании 15 судов за заходы в крымские порты.

Президент Владимир Путин указал на незаконность задержания Украиной российских судов в Азовском море.