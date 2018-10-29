Путин с возмущением отреагировал на задержание российских судов Украиной

Президент Владимир Путин назвал незаконным задержание Украиной российских судов в Азовском море.

«Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание, ведь по действующим нашим соглашениям ловить рыбу можно где угодно, нельзя только заходить в территориальные воды», – цитирует Путина ТАСС.

Он заметил, что, несмотря на соглашение, Украина «держала людей целый год и до сих пор там держит». Он подчеркнул, что это незаконные действия.

В ноябре Украина не смогла продать захваченное российское рыболовное судно «Норд». Судно «Норд» задержали в марте 2018 года. У экипажа изъяли паспорта, а в октябре семерых членов команды обменяли на нескольких украинских моряков.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Украина не соблюдает договор с Россией о совместном использовании Азовского моря для рыбной ловли.